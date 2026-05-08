Anunț de ultimă oră despre Kylian Mbappe!

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că starul francez a trecut toate testele medicale și este așteptat să revină în lotul madrilenilor pentru duelul care poate decide titlul în La Liga.

Potrivit lui Fabrizio Romano, atacantul francez s-a pregătit joi alături de colegii săi și a lăsat impresia că este complet refăcut.

„Mbappe s-a întors! Kylian Mbappe a trecut toate testele medicale astăzi și este așteptat să revină în echipa Realului pentru El Clasico”, a transmis jurnalistul italian pe Twitter.

Informația a fost confirmată și de presa spaniolă, care susține că francezul are șanse foarte mari să fie inclus în lot pentru partida de pe Camp Nou.