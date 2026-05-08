Anunț de ultimă oră despre Kylian Mbappe!

Kylian Mbappe este tot mai aproape de revenirea pe teren înainte de marele El Clasico dintre Barcelona și Real Madrid, programat duminică, 10 mai, de la ora 22:00.

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că starul francez a trecut toate testele medicale și este așteptat să revină în lotul madrilenilor pentru duelul care poate decide titlul în La Liga.

„Mbappe s-a întors!”

Potrivit lui Fabrizio Romano, atacantul francez s-a pregătit joi alături de colegii săi și a lăsat impresia că este complet refăcut.

„Mbappe s-a întors! Kylian Mbappe a trecut toate testele medicale astăzi și este așteptat să revină în echipa Realului pentru El Clasico”, a transmis jurnalistul italian pe Twitter.

Informația a fost confirmată și de presa spaniolă, care susține că francezul are șanse foarte mari să fie inclus în lot pentru partida de pe Camp Nou.

Barcelona, aproape campioană în La Liga

Kylian Mbappe s-a accidentat pe 24 aprilie, în remiza dintre Real Betis și Real Madrid, scor 1-1.

Francezul a acuzat probleme musculare și a fost schimbat, iar presa din Spania a scris atunci că ar putea rata restul sezonului pentru a se recupera complet înainte de Cupa Mondială din 2026.

Înaintea duelului direct, FC Barcelona ocupă primul loc în La Liga, cu 88 de puncte, în timp ce Real Madrid este pe poziția secundă, cu 77.

Catalanii au nevoie de un singur punct pentru a deveni matematic campioni ai Spaniei.

În acest sezon, Mbappe a avut cifre impresionante pentru madrileni, cu 41 de goluri și șase pase decisive în 41 de meciuri disputate în toate competițiile.

