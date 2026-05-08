Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League

Ultimele meciuri din semifinalele cupele europene au stabilit cele două țări care vor primi un loc suplimentar în ediția viitoare din UEFA Champions League.

SpaniaLaLigaRayo VallecanoBetis SevillaChampions League
După ce UEFA a decis să modifice formatul Ligii Campionilor și a mărit numărul echipelor participante în faza principală la 36, două dintre aceste locuri sunt oferite țărilor cu cel mai bun coeficient în sezonul precedent.

Spania primește un loc suplimentar în Champions League

"European Performance Spots", așa cum sunt denumite de UEFA, vor merge în acest sezon către Anglia și Spania - mai exact către ocupantele locurilor 5 din Premier League și LaLiga.

Anglia avea asigurată de săptămâni bune acest loc extra, în timp ce lupta pentru locul al doilea a fost una crâncenă, între Spania și Germania. Joi seară, ibericii s-au asigurat că nu mai pot fi depășiți în clasamentul coeficienților de Germania, după ce Rayo Vallecano a învins Strasbourg (1-0) și s-a calificat în finala Conference League.

Germania a punctat și ea joi seară prin victoria și calificarea lui Freiburg în dauna celor de la Braga (3-1), însă Bundesliga a pierdut dramatic lupta cu LaLiga.

În meciul lui Rayo Vallecano cu Strasbourg, portarul Augusto Batalla a apărat un penalty executat de Julio Enciso în minutul 90+4. Dacă partida s-ar fi terminat la egalitate, atunci lupta dintre Spania și Germania s-ar fi prelungit până la finalele din Europa League și Conference League.

Marea câștigătoare a acestui loc extra de Champions League poate fi Betis, care ocupă acum locul 5 în LaLiga, cu 53 de puncte, șase peste următoarea clasată Celta Vigo, cu patru etape rămase de jucat. Din LaLiga vor mai merge direct în faza principală UCL Barcelona, Real Madrid, Villarreal și Atletico Madrid.

