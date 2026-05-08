De Zerbi a decis! Fotbalistul pe care Tottenham este gata să plătească 30 de milioane de euro

Fotbalistul a ajuns la Londra în vară, sub formă de împrumut de la Bayern Munchen, contractul având stipulată o opțiune de cumpărare în valoare de 26 de milioane de lire sterline (30 de milioane de euro). Evoluțiile sale de pe teren l-au convins pe tehnicianul italian să ceară activarea clauzei la finalul stagiunii.
De Zerbi a fost întrebat joi dacă dorește ca mijlocașul să continue la echipă și dincolo de această vară, iar răspunsul acestuia a lămurit situația.
„100%. Trebuie să începem cu astfel de oameni. Mai mult decât jucători, avem nevoie de oameni de încredere, jucători de încredere. Palhinha este unul dintre cei mai buni, ca jucător cu siguranță și ca om. Vreau să văd jucătorul cu aceeași pasiune, aceeași atitudine, același spirit și aceeași personalitate, și suntem norocoși să îl avem”, a spus antrenorul lui Spurs, potrivit The Standard.
Impact în lupta din subsolul clasamentului
Deși a primit și critici pe parcursul sezonului, jucătorul lusitan a reușit goluri decisive pentru echipă în lupta pentru evitarea retrogradării. El a semnat reușita victoriei din deplasarea cu Wolves, care a asigurat primul succes în campionat pentru londonezi după 118 zile. De asemenea, intervențiile sale au stabilizat jocul la mijlocul terenului în victoria recentă cu Aston Villa, scor 2-1.
Viziunea tehnicianului se bazează pe o linie de mijloc formată din Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha și Conor Gallagher, ultimul fiind adaptat rapid la cerințele din Premier League după transferul din ianuarie de la Atletico Madrid.
„Sunt fericit să îl văd în această formă, cu această încredere, cu aceste evoluții. Cred, și am zis asta după meci, că atunci când Gallagher joacă bine, echipa sa joacă cu un jucător în plus față de adversar”, a adăugat De Zerbi.