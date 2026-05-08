De Zerbi a decis! Fotbalistul pe care Tottenham este gata să plătească 30 de milioane de euro

De Zerbi a decis! Fotbalistul pe care Tottenham este gata să plătească 30 de milioane de euro Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Roberto De Zerbi a hotărât viitorul lui Joao Palhinha la Tottenham, transmițând că dorește achiziționarea definitivă a mijlocașului portughez.

TAGS:
Joao PalhinhRoberto de ZerbiTottenham
Din articol

Fotbalistul a ajuns la Londra în vară, sub formă de împrumut de la Bayern Munchen, contractul având stipulată o opțiune de cumpărare în valoare de 26 de milioane de lire sterline (30 de milioane de euro). Evoluțiile sale de pe teren l-au convins pe tehnicianul italian să ceară activarea clauzei la finalul stagiunii.

De Zerbi a fost întrebat joi dacă dorește ca mijlocașul să continue la echipă și dincolo de această vară, iar răspunsul acestuia a lămurit situația.

„100%. Trebuie să începem cu astfel de oameni. Mai mult decât jucători, avem nevoie de oameni de încredere, jucători de încredere. Palhinha este unul dintre cei mai buni, ca jucător cu siguranță și ca om. Vreau să văd jucătorul cu aceeași pasiune, aceeași atitudine, același spirit și aceeași personalitate, și suntem norocoși să îl avem”, a spus antrenorul lui Spurs, potrivit The Standard.

  • Roberto de zerbi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Impact în lupta din subsolul clasamentului

Deși a primit și critici pe parcursul sezonului, jucătorul lusitan a reușit goluri decisive pentru echipă în lupta pentru evitarea retrogradării. El a semnat reușita victoriei din deplasarea cu Wolves, care a asigurat primul succes în campionat pentru londonezi după 118 zile. De asemenea, intervențiile sale au stabilizat jocul la mijlocul terenului în victoria recentă cu Aston Villa, scor 2-1.

Viziunea tehnicianului se bazează pe o linie de mijloc formată din Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha și Conor Gallagher, ultimul fiind adaptat rapid la cerințele din Premier League după transferul din ianuarie de la Atletico Madrid.

„Sunt fericit să îl văd în această formă, cu această încredere, cu aceste evoluții. Cred, și am zis asta după meci, că atunci când Gallagher joacă bine, echipa sa joacă cu un jucător în plus față de adversar”, a adăugat De Zerbi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Capitolul la care Tottenham urcă direct pe 3 în clasamentul Premier League
Capitolul la care Tottenham urcă direct pe 3 în clasamentul Premier League
Aston Villa - Tottenham 1-2 a fost pe VOYO: Drăgușin și ai lui, victorie mare în meciul „supraviețuirii“
Aston Villa - Tottenham 1-2 a fost pe VOYO: Drăgușin și ai lui, victorie mare în meciul „supraviețuirii“
Drăgușin, în delir: Tottenham a „decolat“ și e în fața unei salvări ca-n filme!
Drăgușin, în delir: Tottenham a „decolat“ și e în fața unei salvări ca-n filme!
ULTIMELE STIRI
Lovitură pentru Ana Bărbosu! Gimnasta României, suspendată preventiv
Lovitură pentru Ana Bărbosu! Gimnasta României, suspendată preventiv
Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League
Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League
25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!
25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!
Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric
Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric
Frumoasa parteneră de dublu a Soranei Cîrstea a atras toate privirile, fără să vrea: imaginile virale de la Roma
Frumoasa parteneră de dublu a Soranei Cîrstea a atras toate privirile, fără să vrea: imaginile virale de la Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Federico Valverde a rupt tăcerea după ce Tchouameni l-a băgat în spital. Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul lui Real Madrid

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

La Real, ca la spitalul de nebuni! Valverde, băgat în spital de Tchouameni! Detaliile cazului, șocante

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial

Florentino Perez a intervenit după ce Tchouameni l-a băgat în spital pe Valverde + comunicatul oficial



Recomandarile redactiei
Lovitură pentru Ana Bărbosu! Gimnasta României, suspendată preventiv
Lovitură pentru Ana Bărbosu! Gimnasta României, suspendată preventiv
Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League
Ce nebunie! Penalty-ul apărat în minutul 90+4 le aduce calificarea directă în Champions League
Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric
Lovitura carierei? Jucătorul lui FCSB, propus pentru un transfer istoric
25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!
25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!
Un super jucător dorit de Chivu a rupt tăcerea: "Sunt gata!"
Un super jucător dorit de Chivu a rupt tăcerea: "Sunt gata!"
Alte subiecte de interes
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

stirileprotv Scenarii privind formarea unui nou Guvern în România. Cum ar putea Ilie Bolojan să fie numit din nou premier

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

stirileprotv Cum acționa influencerul reținut pentru înșelăciuni cu cazări pe litoral. A luat 100.000 lei de la 130 de oameni

Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

stirileprotv Cum îți poți recupera banii dacă ești lovit de un șofer fără RCA, ori care a dispărut. Există câteva condiții

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!