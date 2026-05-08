De Zerbi a decis! Fotbalistul pe care Tottenham este gata să plătească 30 de milioane de euro

Fotbalistul a ajuns la Londra în vară, sub formă de împrumut de la Bayern Munchen, contractul având stipulată o opțiune de cumpărare în valoare de 26 de milioane de lire sterline (30 de milioane de euro). Evoluțiile sale de pe teren l-au convins pe tehnicianul italian să ceară activarea clauzei la finalul stagiunii.

De Zerbi a fost întrebat joi dacă dorește ca mijlocașul să continue la echipă și dincolo de această vară, iar răspunsul acestuia a lămurit situația.

„100%. Trebuie să începem cu astfel de oameni. Mai mult decât jucători, avem nevoie de oameni de încredere, jucători de încredere. Palhinha este unul dintre cei mai buni, ca jucător cu siguranță și ca om. Vreau să văd jucătorul cu aceeași pasiune, aceeași atitudine, același spirit și aceeași personalitate, și suntem norocoși să îl avem”, a spus antrenorul lui Spurs, potrivit The Standard.