25.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin!

Potrivit presei din Anglia, oficialii lui Spurs sunt pregătiți să asculte ofertele pentru fundașul român și au stabilit deja suma pentru care ar fi dispuși să îl cedeze: între 20 și 25 de milioane de euro.

RB Leipzig conduce cursa pentru transfer

Internaționalul român este urmărit atent de RB Leipzig, club care caută întăriri pentru compartimentul defensiv și care ar fi făcut deja primii pași concreți pentru mutare.

În plus, și AS Roma sau Juventus monitorizează situația lui Drăgușin. Italienii îl cunosc foarte bine, mai ales că fundașul a crescut în academia torinezilor și a impresionat ulterior la Genoa.

Presa britanică notează că românul este nemulțumit de numărul redus de minute și i-ar fi transmis agentului să îi găsească o nouă echipă în mercato-ul de vară.