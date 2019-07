Antoine Griezmann, la capatul rabdarii: isi va achita singur clauza de reziliere! Anuntul momentului in Spania

Antoine Griezmann nu vrea sub nicio forma sa ramana la Atletico Madrid.

Au trecut sapte zile de cand clauza de reziliere a lui Antoine Griezmann a scazut de la 200 la 120 de milioane de euro, iar anuntul oficial al transferului sau la Barcelona se lasa asteptat. In ultimele zile, lucrurile s-au inrautatit, in sensul in care cei de la Atletico Madrid i-au acuzat pe cei de la Barcelona si pe Antoine Griezmann de comportament nepotrivit in ceea ce priveste modul in care au desfasurat negocierile, inainte de incheierea sezonului.

Cei de la Atletico l-au somat pe Griezmann sa se prezinte la reunirea oficiala a lotului, insa jucatorul a anuntat deja ca nu va face acest lucru.

Mai mult, potrivit Mundo Deportivo, Griezmann i-a anuntat pe cei de la Atletico Madrid prin intermediul avocatilor sai ca va plati el clauza de reziliere, iar banii vor ajunge in conturile clubului.

De vreme ce a anuntat acest lucru, Antoine Griezmann nu e nevoit sa se mai prezinte la reunire si nici sa inceapa pregatirea din presezon alaturi de echipa antrenata de Diego Simeone.

Este o practica legala aceea de a evita sa te prezinti la primul antrenament cu toate ca nu ai achitat inca clauza de reziliere. De vreme ce clubul a primit notificarea privind intentia de plata, Griezmann nu ar mai trebui sa se prezinte la reunire si are la dispozitie cateva zile pentru a achita suma promisa.

Ulterior, el va avea libertatea sa semneze cu ce club doreste.