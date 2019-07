E razboi in Spania! Atletico, acuzatii grave pentru Barcelona! L-au somat pe Griezmann sa revina la echipa: "A adus un mare prejudiciu clubului nostru"

Barcelona l-ar putea pierde pe Antoine Griezmann.

Cei de la Atletico Madrid au luat foc dupa ce oficialii Barcelonei au anuntat ca vor sa-l transfere in rate pe Antoine Griezmann, fara a mai achita clauza de 120 de milioane de euro.

Josep Maria Bartomeu a anuntat vineri ca directorii generali ai celor doua echipe s-au intalnit pentru a discuta despre transferul lui Griezmann, cei de la Atletico Madrid au publicat un comunicat acid in care ii pe cei de la Barcelona si pe Antoine Griezmann de comportament nepotrivit.

Mai mult, cei de la Atletico i-au cerut jucatorului francez sa se prezinte la reunirea lotului.

"Pe 14 mai, Griezmann i-a anuntat pe Gil Marin, Diego Simeone si Andrea Berta, directorul sportiv, ca a decis sa plece la finalul sezonului. In zilele urmatoare, Atletico a aflat ca Barcelona si jucatorul aveau o intelegere inca din martie, intelegere incheiata imediat dupa meciul nostru cu Juventus din turul optimilor UCL. Ei negociau deja termenii contractului inca din februarie.

Suntem indignati de acest comportament, mai ales al Barcelonei, care l-a instigat pe fotbalist sa incalce contractul cu Atletico in momentul in care echipa juca in UEFA Champions League si lupta pentru titlu chiar in fata Barcelonei. A incalcat perioada in care e permis sa tratezi cu jucatorii, a incalcat integritatea acestui sport si a adus un mare prejudiciu clubului nostru", se arata in comunicatul celor de la Atletico.

Barcelona programase pentru 11 iulie prezentarea lui Antoine Griezmann, insa este foarte posibil sa-l piarda acum pe jucator in cazul in care nu achita clauza de reziliere.