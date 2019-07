A sosit ziua cea mare! Transferul lui Griezmann la Barcelona intra in linie dreapta: ANUNTUL mult asteptat de catalani a fost facut azi

Antoine Griezmann este aproape transferat la Barcelona!

Jucatorul francez legitimat la Atletico Madrid a confirmat ca va parasi actualul club, iar destinatia sa este deja bine cunsocuta: Griezmann este aproape 99% viitorul jucator al Barcelonei.

Mundo Deportivo anunta ca incepand de azi, 1 iulie, clauza de reziliere a starului francez a scazut de la 200 de milioane la 120 de milioane de euro, astfel ca anuntul oficial al transferului sau este o chestiune de zile.

Saptamana in curs poate fi cea decisiva in ceea ce priveste transferul lui Antoine Griezmann la Barcelona, avand in vedere ca oficialii catalani au asteptat ca clauza de reziliere a acestuia sa scada, pentru a-l putea transfera la un pret mai scazut.

Faptul ca francezul va ajunge la echipa catalana a fost facut public chiar de directorul general al celor de la Atletico, Gil Marin. "Antoine va juca la Barcelona, se stie asta din martie", a declarat oficialul.