Veste groaznică pentru Andrei Rațiu! Poate rata transferul carierei

Andrei Rațiu (28 de ani), cel mai bine cotat fotbalist român, a fost aproape de un transfer spectaculos în această vară, în Premier League, la Fulham. Acolo a fost dorit de antrenorul Alvaro Arbeloa, care a pregătit-o pe Real Madrid și îl cunoaște pe român din perioada petrecută în La Liga.

Andrei Rațiu poate rata transferul carierei! Fulham vrea să schimbe antrenorul

Londonezii au fost gata să-i achite clauza de reziliere lui Rațiu, în valoare de 25 de milioane de euro, dar în cele din urmă mutarea nu s-au mai realizat. Totuși, după încheierea perioadei de mercato, au apărut zvonuri că Fulham nu a renunțat definitiv la ideea de a-l transfera pe Rațiu și că va încerca din nou să-l transfere de la Rayo Vallecano în iarnă.

Acum, însă, lucrurile se pot schimba, deoarece Arbeloa are zilele numărate la Fulham, din cauza startului modest de sezon din Premier League. După doar șase etape, conducerea ia în calcul o schimbare la nivelul băncii tehnice, iar numele favoritului a apărut deja în presă.

Potrivit TalkSPORT, danezul Thomas Frank (53 de ani), fostul antrenor de la Brentford și Tottenham, ar fi prima opțiune a lui Fulham dacă se va ajunge la o demitere a lui Arbeloa.

Echipa are doar două puncte după șase etape și este ultima în Premier League. Are șansa de a-și lua revanșa sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 17:00, în meciul cu nou-promovata Hull City.