Rayo Vallecano, umilită în La Liga. Ce s-a întâmplat cu Andrei Rațiu

Elche a deschis scorul prin Redondo Solari din penalty în minutul 23. Oaspeții și-au dublat avantajul, tot de la punctul cu var, în minutul 36, prin Nino.

Rayo Vallecano, surclasată de Elche pe teren propriu

Duelul putea să fie relansat trei minute mai târziu, însă Ciss nu a putut să transforme o lovitură de pedeapsă.

Scorul final al confruntării a fost stabilit de Velera, în minutul 68, din assistul lui Buonanotte.

Andrei Rațiu, în continuare accidentat

Andrei Rațiu a lipsit din cauza unor probleme musculare pentru al treilea meci consecutiv din campionatul Spaniei la Rayo Vallecano.

Rațiu a fost accidentat și în Getafe - Vallecano 1-1 și Vallecano - Athletic Bilbao, suspendat la 0-0 în minutul 30 din cauza fanilor gazdelor.