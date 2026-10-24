Rayo Vallecano, umilită în La Liga. Ce s-a întâmplat cu Andrei Rațiu

Rayo Vallecano, umilită în La Liga. Ce s-a întâmplat cu Andrei Rațiu Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Rayo Vallecano - Elche, partidă contând pentru etapa a 10-a din La Liga, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-3. 

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Andrei RatiuRayo Vallecanola ligastranieriSpania
Din articol

Elche a deschis scorul prin Redondo Solari din penalty în minutul 23. Oaspeții și-au dublat avantajul, tot de la punctul cu var, în minutul 36, prin Nino.

Rayo Vallecano, surclasată de Elche pe teren propriu

Duelul putea să fie relansat trei minute mai târziu, însă Ciss nu a putut să transforme o lovitură de pedeapsă.

Scorul final al confruntării a fost stabilit de Velera, în minutul 68, din assistul lui Buonanotte.

Andrei Rațiu, în continuare accidentat

Andrei Rațiu a lipsit din cauza unor probleme musculare pentru al treilea meci consecutiv din campionatul Spaniei la Rayo Vallecano.

Rațiu a fost accidentat și în Getafe - Vallecano 1-1 și Vallecano - Athletic Bilbao, suspendat la 0-0 în minutul 30 din cauza fanilor gazdelor. 

Andrei Rațiu

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Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1 / Sursa foto: Imago Images.
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Situația din clasament

În urma rezultatului înregistrat, Elche a ajuns la 10 puncte în La Liga și a urcat cel puțin provizoriu pe locul 12.

Rayo Vallecano a rămas cu nouă puncte, pe poziția a 17-a, prima deasupra liniei de retrogradare. Vallecano poate să ajungă, în funcție de jocul rezultatelor, pe poziție retrogradabilă.  

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