Tocmai au facut cel mai scump transfer din istoria clubului, dar nu se opresc aici! Un club din Premier League vrea doi jucatori de la Juventus!

Arsenal vrea sa transfere doi jucatori de la Juventus.

Arsenal l-a prezentat ieri pe Nicolas Pepe transferat de la Lille, pentru care au platit 80 de milioane de euro. Echipa antrenata de Unai Emery ii vrea si pe Daniele Rugani (25 de ani) si Sami Khedira (32 de ani), ambii de la Juventus, anunta Metrosport.

Potrivit sursei citate pe Rugani ar vrea sa il aduca sub forma de imprumut, iar pe Khedira vor sa il transfere definitiv.

Rugani este fundas central si a venit la Juventus in 2015 de la Empoli, in schimbul a 5 milioane de euro. In sezonul a trecut a marcat 2 goluri pentru Juventus in 15 aparitii si este cotat la 22 de milioane de euro pe transfermarkt.com

Khedira este fundas central si a fost transferat de Juventus in 2015 de la Real Madrid. A marcat 2 goluri in 10 aparitii pentru formatia antrenata de Maurizio Sarri si este cotat la 7 milioane de euro pe transfermarkt.com