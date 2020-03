A luat izolarea prea in serios! :) Neymar nu le mai raspunde la telefon sefilor de la PSG! Barcelona isi freaca palmele si a intrat pe fir

Neymar s-a intors acasa, in Brazilia, iar sefii lui PSG nu mai reusesc sa dea de el.

Starul PSG-ului a revenit in Brazilia pentru a sta in carantina, pe perioada in care campionatul din Ligue 1 este suspendat din cauza coronavirus.

Neymar s-a izolat de tot, iar italienii de la calciomercato.com spun ca starul brazilian nici macar nu le mai raspunde la telefon celor de la PSG, care vor sa discute posibilitatea prelungirii contractului.

Contractul lui Neymar expira in 2022 si Barcelona pare sa isi incerce din nou norocul vara viitoare. Catalanii au incercat si in 2019 sa il readuca pe Camp Nou, insa PSG s-a opus mutarii.

Tranzactia s-ar putea realiza in vara acestui an, in schimbul a 150 de milioane de euro, anunta cei de la ESPN.

Neymar (28 de ani) a ajuns pe Parc des Princes in august 2017, cand PSG platea Barcelonei in schimbul sau 222 de milioane de euro.

