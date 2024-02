Cotat la 2.6 milioane de euro de site-urile de specialitate, portarul încă nu a bifat niciun minut în echipamentul lui Atletico Madrid, ci a fost rezerva lui Jan Oblak în toate meciurile de campionat, dar și din cupă.

Nebunie! Atletico Madrid a postat o fotografie cu Horațiu Moldovan, iar pe fundal au fost puse manele

Totuși, Horațiu Moldovan și-a făcut apariția în mai multe rânduri pe rețelele social media ale celor de la Atletico Madrid, iar în ultima postare, clubul de pe ”Metropolitano” a postat o fotografie cu internaționalul român, iar pe fundal s-au putut auzi manele.

Până acum, Horațiu Moldovan a privit de pe marginea terenului cinci partide în La Liga: 2-0 vs. Valencia, 2-1 vs. Rayo, 1-1 vs. Real Madrid, 0-1 vs. Sevilla și 5-0 vs. Las Palmas.

De asemenea, portarul a stat pe banca de rezerve și în UEFA Champions League (0-1 vs. Inter Milano), dar și în Copa del Rey (1-0 vs. Sevilla, 0-1 vs. Athletic).

Atletico Madrid își schimbă emblema

Conform clubului, Atletico Madrid își va schimba blazonul de la 1 iulie 2024. Astfel, Horațiu Moldovan (26 de ani) și colegii săi vor purta pe tricouri emblema istorică începând cu sezonul 2024/2025.

Clubul din Capitală a adoptat emblema actuală în urmă cu șapte ani. Ursul de pe sigla veche a devenit albastru, la fel și linia galbenă din jurul emblemei. Au fost tăiate și două dungi, dar a rămas neschimbat numărul stelelor. Acestea sunt 7 și reprezintă provinciile din jurul orașului.

După votul suporterilor, Atletico Madrid va reveni la emblema veche. Aceștia au dus o adevărată campanie pentru a convinge clubul să organizeze referendumul respectiv.

