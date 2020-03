Anunt BOMBA facut de presa franceza! Neymar ar fi PARASIT Parisul in plina IZOLARE 

Toate competitiile sportive au fost amanate din cauza coronavirusului, iar Ligue 1 a fost suspendata pe perioada nedeterminata.

Conform publicatiei Le Parisien, Neymar ar fi parasit Franta dupa ce au fost anulate toate competitiile, iar PSG a anuntat ca isi inchide portile pana trece pandemia de coronavirus. Astfel, atacantul brazilian ar fi plecat in Brazilia, pentru a sta cu familia sa.

Neymar a aparut pe retelele de socializare cu masca, spunandu-le tuturor urmaritorilor sai ca este bine sa ramana in casa, pentru a fi in siguranta. Oficialii PSG neaga informatiile oferite de sursa citata, semnaland ca vor sa evite orice fel de controversa in aceasta perioada sensibila.

