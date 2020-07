A inscris la fel de mult ca Messi post-pandemie si a intrat in istorie! Sergio Ramos este fundasul cu 100 de goluri! 

Capitanul lui Real Madrid nu are mila de adversarii sai nici macar in partidele fara miza.

Sergio Ramos a reusit, in meciul cu Leganes, sa deschida scorul in minutul 9. Prin acest gol, el a devenit fundasul cu cele mai multe goluri marcate in ultimii 15 ani in La Liga.

In plus, cu 72 de goluri marcate in competitia nationala a Spaniei in toata cariera, capitanul madrilenilor este cel mai bun marcator dintre fundasi din toata istoria competitiei.

In total, Sergio Ramos a inscris de 100 de ori pentru echipele de club la care a evoluat de-a lungul carierei, 97 de goluri fiind marcate in tricoul Realului, iar 3 pentru Sevilla.

Capitanul 'galacticilor' a ajuns la 11 goluri in Spania de la reluarea fotbalului, la fel de multe ca Messi, si este al doilea golgeter al lui Real in acest sezon, dupa Benzema.

Sergio Ramos scores his 11th goal of the season. ???? pic.twitter.com/KPxXi1npBN — B/R Football (@brfootball) July 19, 2020