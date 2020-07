Sergio Ramos, lider intr-un top de 'bad boys'! Cum arata clasamentul celor mai agresivi jucatori de fotbal din ultimii 20 de ani

In timp ce unii fotbalisti se remarca prin golurile spectaculoase reusite, altii ies in evidenta prin agresivitate.

Cei de la site-ul Transfermarkt au realizat un top al fotbalistilor care au incasat, din 2000 si pana in prezent, cele mai multe cartonase rosii.

Lider in acest clasament este Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid fiind eliminat de 26 de ori. El este pe primul loc si in topul jucatorilor care au primit cele mai multe cartonase galbene in ultimii 20 de ani, acumuland 259 de cartonase.

Pozitia secunda in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe eliminari este ocupata de Rafa Marquez. Fostul fundas al Barcelonei a primit 21 de cartonase rosii, remarcandu-se drept un jucator dur.

Podiumul este completat de Felipe Melo, fostul jucator al lui Juventus si Galatasaray, care a fost eliminat in 20 de partide de-a lungul carierei.

In topul jucatorilor duri ai ultimele doua decenii se regasesc si atacantii Zlatan Ibrahimovic si Ricardo Quaresma, eliminati de 13, respectiv 14 ori in cariera.