Feyenoord – Inter, de la 22:00. Echipe probabile + cota Interului la victorie. Analiza lui Dan Chilom

de Dan CHILOM

După înfrângerea dureroasă din Serie A, 1-3 împotriva marii rivale din oraș, AC Milan, Interul lui Chivu merge la Rotterdam pentru a da piept în UCL cu Feyenoord. Ambele formații suferă în acest început de campanie europeană, olandezii ocupând locul 26, cu 3 puncte în 3 meciuri și un golaveraj negativ, 4-8.

Feyenoord - Inter, în Liga Campionilor

Nerazzurri sunt și ei tot la cota de 3 puncte după același număr de jocuri, pe poziția a 21-a. Feyenoord ocupă prima poziție în Eredivisie, însă vine după două egaluri consecutive, ambele de „1-1”, cu Fortuna Sittard pe propriul teren, dar și în deplasarea de la PSV. Cristi Chivu a pierdut șefia în Serie A în dauna celor de la Lazio Roma, după înfrângerea din derby-ul cu Milan.

Antrenorul român nu se poate baza în continuare pe golgheterul Lautaro Martinez, accidentat. Pavard este refăcut pentru duelul din Țările de Jos. Bastoni este suspendat pentru meciul de diseară din cauza cartonașului roșu pe care l-a primit în meciul cu Șahtior.