Feyenoord – Inter, de la 22:00. Echipe probabile + cota Interului la victorie. Analiza lui Dan Chilom

de Dan CHILOM
După înfrângerea dureroasă din Serie A, 1-3 împotriva marii rivale din oraș, AC Milan, Interul lui Chivu merge la Rotterdam pentru a da piept în UCL cu Feyenoord. Ambele formații suferă în acest început de campanie europeană, olandezii ocupând locul 26, cu 3 puncte în 3 meciuri și un golaveraj negativ, 4-8.
Feyenoord - Inter, în Liga Campionilor
Nerazzurri sunt și ei tot la cota de 3 puncte după același număr de jocuri, pe poziția a 21-a. Feyenoord ocupă prima poziție în Eredivisie, însă vine după două egaluri consecutive, ambele de „1-1”, cu Fortuna Sittard pe propriul teren, dar și în deplasarea de la PSV. Cristi Chivu a pierdut șefia în Serie A în dauna celor de la Lazio Roma, după înfrângerea din derby-ul cu Milan.
Antrenorul român nu se poate baza în continuare pe golgheterul Lautaro Martinez, accidentat. Pavard este refăcut pentru duelul din Țările de Jos. Bastoni este suspendat pentru meciul de diseară din cauza cartonașului roșu pe care l-a primit în meciul cu Șahtior.
Valoarea de piață a „primului 11” al celor de la Inter este aproape dublă față de cea a lui Feyenoord.
Feyenoord – 133,5 milioane euro
Inter – 340,5 milioane euro
Feyenoord - Inter | Echipe probabile
Feyenoord: Ernst, Read, Watanabe, Lopez, Marmol, Zechiel, Vanhoutte, Targhalline, Hadj Moussa, Nacho, Valente.
Inter Milano: Martinez, Bisseck, Akanji, Augusto, Diouf, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Dimarco, Esposito, Thuram.
Feyenoord - Inter | Cote pariuri
Casele de pariuri merg pe mâna celor de la Inter, acordându-le o cotă de 1.90 la victorie.
Egalul este cotat cu 4.10.
Feyenoord are 3.80 pentru o eventuală victorie pe De Kuip.
Se anunță o partidă cu goluri în ambele porți, iar pariul „ambele echipe marchează” are o cotă de 1.45.
În 2025, cele două formații s-au întâlnit într-o dublă eliminatorie, tot în UCL. S-a calificat Inter, cu scorul general de 4-1.
Ambele grupări sunt câștigătoare ale trofeului european suprem: Feyenoord o dată, iar Inter de trei ori.
Glenn Nyberg, din Suedia, va conduce meciul la centru, arbitru care acordă în medie 3,28 de cartonașe galbene și 0,12 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează