Cagliari - Frosinone 4-1



Fosta echipă a lui Florinel Coman a început în forță partida, iar după doar două minute de joc, Gaetano a deschis scorul din penalty.

A urmat apoi un răspuns din partea formației din Serie B, care a egalat prin Vergani în minutul 36, iar cele două echipe au intrat la egalitate la pauză.

Gazdele s-au dezlănțuit în a doua parte și au punctat prin Borrelli, Felici și Cavuoti pentru a obține o victorie cât se poate de clară.

În urma acestui succes, Cagliari s-a calificat în „optimile” competiției, unde o va întâlni pe campioana Italiei, Napoli.

