Cagliari a câștigat duelul cu Frosinone, scor 4-1, și s-a calificat în „optimile” Cupei Italie.

  • Partidele din Cupa Italiei se văd pe platforma VOYO.

Cagliari - Frosinone 4-1

Fosta echipă a lui Florinel Coman a început în forță partida, iar după doar două minute de joc, Gaetano a deschis scorul din penalty.

A urmat apoi un răspuns din partea formației din Serie B, care a egalat prin Vergani în minutul 36, iar cele două echipe au intrat la egalitate la pauză.

Gazdele s-au dezlănțuit în a doua parte și au punctat prin Borrelli, Felici și Cavuoti pentru a obține o victorie cât se poate de clară.

În urma acestui succes, Cagliari s-a calificat în „optimile” competiției, unde o va întâlni pe campioana Italiei, Napoli.

Răzvan Sava, titular în Udinese - Carrarese 2-0, în Cupa Italiei

La primul meci oficial al sezonului, antrenorul Kosta Runjaic a decis să mizeze între buturile lui Udinese pe Răzvan Sava. Portarul român a avut doar două șuturi de apărat, a încheiat fără gol primit și a fost notat cu 6 de Tuttomercatoweb.

Udinese a deschis scorul prin Arthur Atta, în minutul 43, după o acțiune individuală a mijlocașului francez. Spaniolul Iker Bravo a stabilit rezultatul final în minutul 59, după un atac prelungit al gazdelor.

Echipa lui Răzvan Sava și-a asigurat calificarea în 16-imile Cupei Italiei, fază în care va înfrunta o altă divizionară secundă, Palermo. Meciul se va disputa în jurul datei de 24 septembrie și va putea fi urmărit pe VOYO.

