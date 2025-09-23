- Partidele din Cupa Italiei se văd pe platforma VOYO.
Cagliari - Frosinone 4-1
Fosta echipă a lui Florinel Coman a început în forță partida, iar după doar două minute de joc, Gaetano a deschis scorul din penalty.
A urmat apoi un răspuns din partea formației din Serie B, care a egalat prin Vergani în minutul 36, iar cele două echipe au intrat la egalitate la pauză.
Gazdele s-au dezlănțuit în a doua parte și au punctat prin Borrelli, Felici și Cavuoti pentru a obține o victorie cât se poate de clară.
În urma acestui succes, Cagliari s-a calificat în „optimile” competiției, unde o va întâlni pe campioana Italiei, Napoli.
Răzvan Sava, titular în Udinese - Carrarese 2-0, în Cupa Italiei
La primul meci oficial al sezonului, antrenorul Kosta Runjaic a decis să mizeze între buturile lui Udinese pe Răzvan Sava. Portarul român a avut doar două șuturi de apărat, a încheiat fără gol primit și a fost notat cu 6 de Tuttomercatoweb.
Udinese a deschis scorul prin Arthur Atta, în minutul 43, după o acțiune individuală a mijlocașului francez. Spaniolul Iker Bravo a stabilit rezultatul final în minutul 59, după un atac prelungit al gazdelor.
Echipa lui Răzvan Sava și-a asigurat calificarea în 16-imile Cupei Italiei, fază în care va înfrunta o altă divizionară secundă, Palermo. Meciul se va disputa în jurul datei de 24 septembrie.