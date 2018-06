Scandal incredibil inainte de Mondial! Jucatorii unei nationale au angajat 30 de escoperte pentru o "orgie de 24 de ore"!

Mai multi jucatori ai nationalei Mexicului au petrecut cu escorte inainte de turneul final.

TV Notas a dezvaluit ca mai multi jucatori din nationala Mexicului au profitat de ziua libera si au angajat nu mai putin de 30 de escorte dupa victoria din partida amicala de sambata, 1-0 cu Scotia. Petrecerea a durat timp de o zi!

Federatia din Mexic a anuntat ca jucatorii nu vor fi sanctionati deoarece primisera o zi libera - jucatorii mentionati sunt Guillermo Ochoa de la Standard, atacantul Raul Jimenez de la Benfica, fundasul Carlos Salcedo si mijlocasul Marco Fabian, ambii de la Eintracht Frankfurt, fratii Jonathan si Giovani dos Santos, de la Los Angeles Galaxy.

Nu este pentru prima oara cand nationala "azteca" se confrunta cu o polemica de acest tip. In septembrie 2010, mai multi jucatori au luat parte la o "petrecere" cu caracter sexual, dupa un meci amical impotriva Columbiei, la Monterrey. Toti participantii au fost atunci amendati, in timp ce fundasul Efrain Juarez si atacantul Carlos Vela au primit suspendari de sase luni.

In iunie 2011, cu putin timp inaintea unei deplasari in Argentina, pentru a lua parte la Copa America, jucatorii mexicani au recurs, de asemenea, la prostituate, in capitala Ecuadorului, Quito. Ei au primit atunci amenzi si suspendari pe sase luni din echipa nationala.

Mexicul face parte din Grupa F la Campionatul Mondial din Rusia, fiind in grupa cu Germania, Suedia si Coreea de Sud.