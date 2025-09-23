Capriciosul Louis Munteanu l-a deranjat pe Pancu la naționala U21: „Nici nu se uita la mine”

Louis Munteanu este unul dintre cei mai buni jucători din Superliga, iar Neluțu Varga visează să facă o avere de pe urma vânzării lui.

Golgheter în sezonul trecut din Superliga, atacantul lui CFR Cluj a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai României la EURO U21.



Daniel Pancu, deranjat de Louis Munteanu: „Nici nu se uita la mine”



Daniel Pancu l-a avut sub comanda sa pe Louis Munteanu în naționala U21 a României.

Tehnicianul a povestit felul în care s-a comportat tânărul jucător după ce a fost schimbat într-un meci al „tricolorilor mici”.

Pancu a explicat că a reușit să lege o relație bună cu jucătorul lui CFR Cluj după o discuție directă cu el.