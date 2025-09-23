Capriciosul Louis Munteanu l-a deranjat pe Pancu la naționala U21: „Nici nu se uita la mine”

Capriciosul Louis Munteanu l-a deranjat pe Pancu la naționala U21: &bdquo;Nici nu se uita la mine&rdquo; Nationala U21
Daniel Pancu a vorbit despre un momente în care Louis Munteanu l-a deranjat la naționala U21.

Louis Munteanu este unul dintre cei mai buni jucători din Superliga, iar Neluțu Varga visează să facă o avere de pe urma vânzării lui.

Golgheter în sezonul trecut din Superliga, atacantul lui CFR Cluj a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai României la EURO U21.

Daniel Pancu, deranjat de Louis Munteanu: „Nici nu se uita la mine”

Daniel Pancu l-a avut sub comanda sa pe Louis Munteanu în naționala U21 a României.

Tehnicianul a povestit felul în care s-a comportat tânărul jucător după ce a fost schimbat într-un meci al „tricolorilor mici”.

Pancu a explicat că a reușit să lege o relație bună cu jucătorul lui CFR Cluj după o discuție directă cu el.

„Louis Munteanu e foarte rar. E rar și ca fotbalist, și ca om. În Albania, eu l-am schimbat prin minutul 60 și ceva la 2-1 pentru Albania (n.r. scorul era 2-1 pentru România), dar înseamnă că l-am schimbat pentru că nu avea pregătire. Cred că de asta l-am schimbat.

Nici nu îl cunoșteam. Deja de după meci, modul în care a dat mâna cu mine nu mi-a plăcut, iar când le-am vorbit jucătorilor la masă, la cina de după joc, vorbeam și pur și simplu nu asculta, nici nu se uita la mine.

Atunci l-am atenționat pe tonul meu, după care am mai discutat puțin a doua zi în aeroport și nu am mai avut nici cea mai mică problemă cu el, dar nu îl cunoșteam. Dar am fost întotdeauna direct, absolut direct în tot ce am discutat cu el.”, a sus Daniel Pancu, conform iAMsport.ro.

Atacantul lui CFR Cluj a marcat șase goluri în 20 de meciuri jucate pentru naționala României U21.

5 milioane de euro este cota lui Louis Munteanu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu
CFR Cluj, anunț despre Louis Munteanu: în ce situație se află atacantul din Gruia
CFR Cluj și-a anunțat noul echipament! Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea nu au lipsit din prezentare
Încă un scandal în Giulești! Victor Angelescu l-a făcut praf pe Florin Manea, după ce agentul i-a cerut plecarea lui Alex Dobre
Ce avantaj are FCSB înaintea duelului cu Go Ahead Eagles: „Suntem familiarizaţi”
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a plătit peste două milioane de euro a debutat la Steaua, marea rivală a lui FCSB
Săpunaru l-a înțepat pe Dan Șucu după eșecul cu Hermannstadt: „Cum se suflă, așa se cântă”
Messi i-a trimis un mesaj lui Dembele după ce francezul a cucerit Balonul de Aur
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025

Dinamo - Farul 1-1 | ”Câinii” se încurcă pe Arena Națională

Marseille - PSG 1-0, în direct pe VOYO! Gazdele urcă pe șase în clasament după această victorie

Încă un scandal în Giulești! Victor Angelescu l-a făcut praf pe Florin Manea, după ce agentul i-a cerut plecarea lui Alex Dobre

Ce avantaj are FCSB înaintea duelului cu Go Ahead Eagles: „Suntem familiarizaţi”

