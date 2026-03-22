Transfer la Dinamo acolo unde este nevoie! "O forță a naturii" Rugby
În această lună începe și Liga de Rugby.

DinamoDragoș MihaiLaurențiu CeparuAlexandru Baraghincs dinamo bucuresti
Sezonul 2026 din Liga de Rugby începe săptămâna viitoare, iar Dinamo dă piept în prima rundă cu nou-venita Rugby Club Gura Humorului, sâmbătă 28 martie.

Până atunci, ”Buldogii” continuă campania de achiziții, iar ultimii sosiți în Ștefan cel Mare sunt Dragoș Mihai, Laurențiu Ceparu și Alexandru Baraghin.

Transferuri ”autohtone” la Dinamo

”Zidul din prima linie se reconstruiește! 🏉

Suntem încântați să anunțăm revenirea lui Dragoș Mihai în familia “buldogilor”! Un pilier cu experiență și o forță a naturii, Dragoș se întoarce acasă pentru a betona grămada noastră ordonată.

În rugby, totul pleacă de la temelie, iar Dragoș este exact „stâlpul” de care avem nevoie în Ștefan cel Mare. Spiritul de luptător și atașamentul față de culorile alb-roșii l-au adus înapoi acolo unde îi este locul.

Dragoș, bine ai revenit în haită! Abia așteptăm să te vedem împingând la maximum pentru victorie! 🔴⚪”, a postat pagina Dinamo Rugby.

Anterior, fuseseră anunțate alte două transferuri:

”Forțe tinere în haita “buldogilor” !

Echipa de rugby C.S.Dinamo își întărește rândurile cu doi tineri de mare perspectivă! Suntem bucuroși să îi prezentăm pe Laurențiu Ceparu și Alexandru Baraghin, noii recruți care vin să lupte în culorile alb-roșii. 🔴⚪

Conducerea și staff-ul tehnic le urează bun venit și mult succes în tricoul de “buldog”! 🏉”.

Dinamo a început să câștige trofeu după trofeu din 2023, după o pauză de 15 ani

Din 2023, după o pauză de 15 ani (de la eventul din 2008), Dinamo a început să câștige din nou trofee în rugby-ul românesc.

Campioană în 2023, echipa din Ștefan cel Mare a triumfat și în Cupa României, în 2023 și 2024.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
ARTICOLE PE SUBIECT
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. În ei ne punem încredere la Istanbul! LOTUL convocat de Lucescu
Fața la joc! e ACUM în direct la Pro TV | Raluka, Raț și Oprian sunt invitații lui Ștucan
GOOOOOL după o eroare uriașă în Newcastle - Sunderland, cu un 1-9 de poveste în Tyne–Wear derby, ACUM pe VOYO!
Turcia - România | Armele tricolorilor, puse pe tapet de un fost campion cu Dinamo
Rezultat excelent pentru Ramona Verman la Campionatul Mondial! Ce au făcut Alexia Dospin, Elena Taloș și Alina Rotaru
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Iranul a surprins toată planeta: cum au fost primite fotbalistele „trădătoare“ la revenirea în țară

Turcia - România | Armele tricolorilor, puse pe tapet de un fost campion cu Dinamo
"M-au înjurat de m-au nenorocit" Raluka povestește ce a pățit după ce a intonat imnul României pe Arena Națională
Turcii l-au convins să semneze într-un hotel din București. "100.000 de dolari, am urcat la etajul 14. Apoi mi-au dat avion privat"
Fața la joc! e ACUM în direct la Pro TV | Raluka, Raț și Oprian sunt invitații lui Ștucan
GOOOOOL după o eroare uriașă în Newcastle - Sunderland, cu un 1-9 de poveste în Tyne–Wear derby, ACUM pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

