Sezonul 2026 din Liga de Rugby începe săptămâna viitoare, iar Dinamo dă piept în prima rundă cu nou-venita Rugby Club Gura Humorului, sâmbătă 28 martie.

Până atunci, ”Buldogii” continuă campania de achiziții, iar ultimii sosiți în Ștefan cel Mare sunt Dragoș Mihai, Laurențiu Ceparu și Alexandru Baraghin.

Transferuri ”autohtone” la Dinamo

”Zidul din prima linie se reconstruiește! 🏉

Suntem încântați să anunțăm revenirea lui Dragoș Mihai în familia “buldogilor”! Un pilier cu experiență și o forță a naturii, Dragoș se întoarce acasă pentru a betona grămada noastră ordonată.

În rugby, totul pleacă de la temelie, iar Dragoș este exact „stâlpul” de care avem nevoie în Ștefan cel Mare. Spiritul de luptător și atașamentul față de culorile alb-roșii l-au adus înapoi acolo unde îi este locul.

Dragoș, bine ai revenit în haită! Abia așteptăm să te vedem împingând la maximum pentru victorie! 🔴⚪”, a postat pagina Dinamo Rugby.