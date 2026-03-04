Clubul Dinamo a anunțat că patru dintre jucătorii echipei de rugby din Ștefan cel Mare au fost naturalizați: Jean Pierre Smith, Etienne Terblanche, Jondre Williams și Dylan Schwartz.

Astfel, ei au devenit eligibili pentru naționala României și au fost convocați pentru meciul cu Georgia.

Toți cei patru sportivi sunt sud-africani.

Jean Pierre Smith, Etienne Terblanche, Jondre Williams și Dylan Schwartz, oficial ”stejari”

”RUGBY. După cinci sezoane la Dinamo, patru jucători sud-africani 🇿🇦au devenit eligibili pentru echipa națională 🇷🇴și au fost convocați pentru meciul cu Georgia!

Clubul Sportiv Dinamo scrie istorie în rugbyul românesc! Prin viziune, stabilitate și încredere într-un proiect construit pe termen lung, cel mai titrat club sportiv din țară demonstrează că performanța adevărată nu se măsoară doar în trofee, ci și în capacitatea de a consolida echipa națională.

Pentru partida cu Georgia - România din semifinalele Rugby Europe Championship 2026, programată pe 8 martie, au fost convocați patru jucători sud-africani formați de Dinamo: Jean Pierre Smith, Etienne Terblanche, Jondre Williams și Dylan Schwartz. Aceștia au devenit eligibili după ce, timp de peste cinci ani, au evoluat constant sub culorile “alb-roșii”.

Această convocare nu este o întâmplare, ci rezultatul unui proiect solid, coerent și ambițios. Prin răbdare și profesionalism, CS Dinamo a reușit să ofere stabilitate acestor sportivi, care au devenit eligibili și pregătiți să reprezinte România la cel mai înalt nivel.

”Convocarea lor pentru meciul cu Georgia confirmă faptul că oamenii din club care au mizat pe ei nu s-au înșelat”

Acești jucători nu mai sunt doar stranieri veniți să întărească o echipă de club. Ei sunt acum parte din identitatea rugbyului românesc, pregătiți să apere culorile “tricolorului”. Convocarea lor pentru meciul cu Georgia confirmă faptul că oamenii din club care au mizat pe ei nu s-au înșelat.

Prin această performanță, CS Dinamo transmite un mesaj puternic: se poate construi pe termen lung, se poate crea loialitate și se poate contribui direct la forța echipei naționale.

Este o reușită care depășește granițele clubului. Proiectul CS Dinamo devine un model de urmat, o dovadă că investiția în oameni, în caracter și în stabilitate aduce rezultate reale”, a postat CS Dinamo București.