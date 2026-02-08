Naţionala de rugby a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Campionatului European 2026 (Rugby Europe Championship), pierzând surprinzător, duminică, cu 30-24 (6-14) în faţa reprezentativei Germaniei, în prima etapă a competiţiei. Partida a avut loc pe stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark din Heidelberg.

Deşi porneau ca favoriţi, tricolorii au făcut un meci de slabă calitate, presărat cu multe greşeli de mânuire a balonului şi cu desincronizări în fazele defensive, permiţând Germaniei, naţională care nu este calificată la Cupa Mondială din 2027 din Australia, să obţină şi punctul bonus ofensiv graţie celor patru eseuri reuşite.

Chiar dacă partida a început într-o notă de dominare a "Stejarilor", care nu au reuşit să fructifice câteva faze în care au ajuns aproape de terenul de ţintă advers, tabela de marcaj a fost deschisă de gazde, în minutul 15, printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Leo Wolf. Replica românilor a venit însă la scurt timp, în minutul 18, după un mol de margine şi un efort colectiv, Cristi Boboc reuşind primul eseu, transformat de Gabriel Conache.

Wolf a redus din diferenţă tot printr-o lovitură de pedeapsă transformată în minutul 31, pentru ca după doar patru minute, Toni Maftei să izbutească al doilea eseu pentru "Stejari", transformat de Conache, scorul pauzei fiind 14-6 pentru România.

Final incendiar de meci

Mitanul secund a început însă dezastruos pentru tricolori care în doar cinci minute, ca urmare a unor greşeli în joc, au pierdut balonul în favoarea gazdelor care au reuşit două eseuri, prin Oliver Paine, respectiv Felix Lammers, primul transformat de Wolf, astfel încât în minutul 55 tabela de marcaj indica 18-14 pentru Germania.

România a revenit printr-o lovitură de pedeapsă transformată de Conache în minutul 64, apoi a marcat un eseu prin Maftei, care a fost însă anulat pe motiv de pasă în faţă.

Finalul partidei a fost unul extrem de disputat. După ce Hamilton Strong, profitând de o breşă în apărarea noastră, a mai marcat un eseu, în minutul 69, netransformat, în urma unor faze rapide pe linia de treisferturi, Gheorghe Gajion a izbutit încă o încercare pentru "Stejari", transformată de Conache, scorul ajungând 24-23 pentru tricolori cu cinci minute înainte de final. A urmat însă încă o greşeală în apărarea noastră mult prea visătoare, Leo Wolf fiind lăsat singur, acesta sprintând şi culcând balonul în terenul nostru de ţintă, pentru ultimul eseu al meciului, transformat tot de el şi stabilind scorul final, 30-24 pentru Germania.

Rezultatul este un duş rece pentru "Stejari" care trebuie să se mobilizeze şi să arate o cu totul altă faţă în următoarele două meciuri, cu Belgia, pe 15 februarie la Iaşi, şi apoi în deplasare, cu Portugalia, pe 22 februarie, cu atât mai mult cu cât anul trecut, în aceeaşi competiţie, ei învingeau Germania la Bucureşti cu un categoric 48-10.

Potrivit Agerpres, pe stadionul Fritz-Grunebaum-Sportpark din Heidelberg, România a început meciul în componenţa:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Marius Antonescu (Narbonne), 5. Andrei Mahu (cpt, Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), 8. Cristi Boboc (CSA Steaua), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa, 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Taylor Gontineac (AS Beziers), 13. Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), 14. Toni Maftei (CS Rapid), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara)

Rezerve: 16. Ştefan Buruiană (SC Albi), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 19. Adrian Moţoc (Nissa), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 21. Toma Mîrzac (CSM Ştiinţa Baia Mare), 22. Alexandru Bucur (SCM USV Timişoara), 23. Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare)