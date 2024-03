Ilie Dumitrescu, discurs apăsat după România - Columbia 2-3. "Un jucător cu personalitate, care-și asumă!"

Ilie Dumitrescu l-a remarcat pe Dennis Man după confruntarea de pe Wanda Metropolitano, scor 2-3 cu selecționata Columbiei. Intrat în actul secund, arădeanul de la AC Parma, despre care Faustino Asprilla spunea că poate juca la AC Milan, a dinamizat jocul tricolorilor. Man a fost cel mai bun om al României în primul meci amical, 1-1 cu Irlanda de Nord pe Arena Națională, săptămâna trecută.

Marți seară, fostul jucător de la UTA și FCSB a fost trimis în teren de Edward Iordănescu în repriza a doua.

Ilie Dumitrescu, fascinat de Man

”Edi Iordănescu a citit bine jocul de pe margine. Au intrat Hagi și Drăguș, s-a văzut un plus. Când a intrat Man și l-a scos pe Hagi din extremă… Hagi nu e extremă, el poate aduce un plus pe picior schimbat, cum a făcut-o cu Irlanda de Nord. Man imediat a adus un plus de viteză și de ritm și am început să punem probleme. Cu formula asta, cu Moruțan, Ianis Hagi și Marius Marin în spatele lor… Cu Dennis Man, jucător cu personalitate, care își asumă…

Sunt plusuri. Un lucru este cert. Man aduce un plus. Ianis Hagi are personalitate, poate aduce plusul în orice moment. Drăguș, la fel, și el a intrat foarte bine. Moruțan alternează bine între poziția de extremă dreaptă și cea de inter.

În prima repriză, însă, am pierdut multe dueluri, a fost o diferență de ritm și de intensitate. A fost o diferență mare între jocul nostru și jocul lor. După schimbări, s-a mai echilibrat jocul", a spus Dumitrescu, potrivit Digisport.

România - Columbia 2-3 | Reacția selecționerului Edi Iordănescu

"A fost un test util, cel mai important test pe care echipa naţională îl are sub comanda mea şi un test pe care mi l-am dorit. Am acceptat acest test în cunoştinţă de cauză, ştiam ce urma să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă. Şi nu întâmplător Columbia a bătut Germania, Spania, Brazilia. Aşa că pentru noi a fost un test util din care cu siguranţă învăţăm lucruri. Acest meci a fost un test de maturitate. Le-am spus băieţilor că trebuie să învăţăm din astfel de momente, să ne inspirăm, să ne verificăm unde suntem. Bineînţeles că nu sunt mulţumit de rezultat, dar sunt mulţumit de eforturile depuse şi de faptul că echipa dă mereu tot ce are mai bun indiferent de adversar", a declarat selecționerul Edward Iordănescu.

Programul României în Grupa E de la EURO 2024

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt)

Meciurile de la EURO 2024 vor fi transmise ÎN DIRECT de PRO TV, Pro Arena și VOYO.