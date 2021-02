Cat de tare e asta?! Parintele de la biserica de langa stadionul de rugby e mare fan al nationalei! Cum s-a imprietenit cu jucatorii

Cel mai mare fan al nationalei de rugby este un preot care slujeste la biserica de vizavi de stadionul Arcul de Triumf! Nu rateaza niciun meci al nationalei!

Preotul Gabriel Cazacu slujeste la Manastirea Casin, chiar langa stadionul Arcul de Triumf . A facut inot in tinerete, dar s-a imprietenit cu rugbystii si e mare fan al nationalei! Parintele are locul lui in tribuna la fiecare meci al nationalei!

Inainte de meciuri, rugbystii din nationala trec pe la parintele Cazacu. "Vin la biserica inaintea competitiilor internationale si avem o relatie deschsa, o relatie de suflet", spune preotul.

Alin Petrache l-a invitat pe parintele Cazacu la federatie si i-a facut cadou un tricou de rugby!