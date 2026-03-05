Dinamo a anunțat ieri că patru componenți ai echipei de rugby au fost naturalizați și sunt convocați în premieră la naționala României pentru meciul cu Georgia din semifinalele Campionatului European (duminică, 8 martie, ora 13:00, pe Avchala Stadium din Tbilisi).
Este vorba despre patru ”buldogi” sud-africani: Jean Pierre Smith, Etienne Terblanche, Jondre Williams și Dylan Schwartz.
”Atacăm Georgia cu “buldogul” Dylan Schwartz !
Duminica aceasta va fi un moment special pentru jucătorul nostru Dylan Schwartz care va debuta în naționala României în confruntarea cu Georgia.
Sud-africanul a devenit eligibil pentru “stejari” după cinci ani petrecuți în tricoul alb-roșu, perioadă în care a arătat loialitate , determinare și că e un adevărat profesionist.
Debutul său în echipa națională este o recompensă pentru munca depusă și pentru atașamentul arătat față de rugbyul românesc.
Mult succes, Dylan! 🇷🇴🏉”, a postat pagina Dinamo Rugby.
Lotul României pentru semifinala CE cu Georgia
Linia I:
Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), Thomas Crețu (Dax), Tudor Butnariu (SCM USV Timisoara), Ștefan Buruiană (SC Albi), Vasile Balan (CS Rapid), Jean Pierre Smith (CS Dinamo), Adrian Țală (Union Barbezieux Jonzac)
Linia a II-a:
Marius Antonescu (Narbonne), Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), Logan Weidner (CS Rapid)
Linia a III-a:
Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo), Matthew Tweddle (CS Rapid), Etienne Terblanche (CS Dinamo)
Mijlocaș la grămadă:
Toma Mîrzac (CSM Știința Baia Mare), Alin Conache (CSA Steaua), Williams Jondre (CS Dinamo)
Mijlocaș la deschidere:
Hinckley Vaovasa, Dănuț Jipa (CS Rapid), Daniel Plai (SCM USV Timișoara)
Aripi:
Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Tiqe Iliesa (SCM USV Timișoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Serge le Mezec (Lourdes)
Centri:
Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Antonio Mitrea (Stade Aurillacois Espoirs), Nicolas Onuțu (CS Annonay), Dylan Schwartz (CS Dinamo)
Fundași:
Ovidiu Neagu (SCM USV Timișoara), Toni Maftei (CS Rapid)
Staff tehnic:
David Gérard – antrenor principal, Raphaël Saint-André – antrenor treisferturi și atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare și contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre – antrenor skills, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic și gps, Daniel Carpo – preparator fizic și gps, Fabian Bunu – analist video, Gilles Soirat – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut
Info: Rugby Romania
Foto: Dinamo Rugby