Este vorba despre patru ”buldogi” sud-africani: Jean Pierre Smith , Etienne Terblanche , Jondre Williams și Dylan Schwartz .

Dinamo a anunțat ieri că patru componenți ai echipei de rugby au fost naturalizați și sunt convocați în premieră la naționala României pentru meciul cu Georgia din semifinalele Campionatului European (duminică, 8 martie, ora 13:00, pe Avchala Stadium din Tbilisi).

”Atacăm Georgia cu “buldogul” Dylan Schwartz !

Duminica aceasta va fi un moment special pentru jucătorul nostru Dylan Schwartz care va debuta în naționala României în confruntarea cu Georgia.

Sud-africanul a devenit eligibil pentru “stejari” după cinci ani petrecuți în tricoul alb-roșu, perioadă în care a arătat loialitate , determinare și că e un adevărat profesionist.

Debutul său în echipa națională este o recompensă pentru munca depusă și pentru atașamentul arătat față de rugbyul românesc.

Mult succes, Dylan! 🇷🇴🏉”, a postat pagina Dinamo Rugby.