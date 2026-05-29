FOTO 100-3 sau 98-3? S-au încurcat cu scorul campionatului din România

100-3 sau 98-3? S-au încurcat cu scorul campionatului din România Rugby
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rezultat cumplit în Liga de Rugby.

TAGS:
DinamoSteauaSCM USV TimișoaraRugby Club Gura HumoruluiDavid Bălan
Din articol

SCM USV Timişoara a reuşit scorul acestui campionat, 100-3 (34-3) cu Rugby Club Gura Humorului, vineri, în deplasare, în etapa a 9-a a Ligii Naţionale de rugby.

David Bălan a fost ales cel mai bun jucător al meciului.

Curios însă, echipa din Timișoara a postat un scor final diferit, 98-3!

Steaua a câștigat derby-ul cu Rapid

În altă partidă, CSA Steaua a învins-o pe CS Rapid cu scorul de 33-23 (15-16), pe Stadionul Parcul Copilului din Capitală. Roş-albaştrii au marcat patru eseuri şi au obţinut şi punctul bonus ofensiv.

Eseria Komainaisoro a reuşit două încercări şi a fost desemnat omul meciului. Davit Abaşidze a marcat şi el un eseu, Cristian Strătilă a semnat un eseu, iar Alin Conache a reuşit două transformări şi două lovituri de pedeapsă.

Dinamo, lider invincibil, cu 8 victorii în 8 etape

CS Dinamo Bucureşti e lider, cu 39 puncte (8 jocuri), urmată de SCM USV Timişoara, 30 p (7 j), CSM Ştiinţa Baia Mare, 19 p (6 j), Steaua, 16 p (7 j), CS Rapid, 15 p (7 j), CS Universitatea ELBI Cluj, 5 p (8 j), RC Gura Humorului, 0 p (7 j), conform Agerpres.

Campionatul se întrerupe acum pentru partidele echipei naţionale, urmând să se reia în luna august.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția ironică a lui Vladimir Putin despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Să ne trimită resturile”
Reacția ironică a lui Vladimir Putin despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Să ne trimită resturile”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
Fotbalistul din România spaimă pentru FCSB, impecabil în șocul din finala Sporting Lisabona - Torreense 1-2! ”De nota 10”
ULTIMELE STIRI
Dinamo - FCSB, pe Sport.ro de la 20:30 | ECHIPELE DE START Momentul adevărului: cine merge în cupele europene
Dinamo - FCSB, pe Sport.ro de la 20:30 | ECHIPELE DE START Momentul adevărului: cine merge în cupele europene
Incredibil! Ce face Kurt Zouma în Arabia, la aproape patru luni de când a plecat de la CFR
Incredibil! Ce face Kurt Zouma în Arabia, la aproape patru luni de când a plecat de la CFR
Alarmă falsă! Ce se întâmplă cu mirele Alexandru Pop înainte de Dinamo - FCSB
Alarmă falsă! Ce se întâmplă cu mirele Alexandru Pop înainte de Dinamo - FCSB
FRF anunță: ambii antrenori ai echipei, suspendați pentru finala campionatului!
FRF anunță: ambii antrenori ai echipei, suspendați pentru finala campionatului!
Zeljko Kopic a decis: jucătorul e OUT din lot pentru Dinamo - FCSB!
Zeljko Kopic a decis: jucătorul e OUT din lot pentru Dinamo - FCSB!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A semnat azi cu FCSB: "Contract pe doi ani"

A semnat azi cu FCSB: "Contract pe doi ani"

Sorana Cîrstea s-a retras de la Roland Garros! Despre ce este vorba

Sorana Cîrstea s-a retras de la Roland Garros! Despre ce este vorba

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Ce au făcut Ogăraru și Oprița în momentul în care foștii jucători ai Stelei au mers să salute galeria

Ce au făcut Ogăraru și Oprița în momentul în care foștii jucători ai Stelei au mers să salute galeria

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Stefan Pirgic s-a decis! Anunț de ultim moment despre fotbalistul ofertat de FCSB

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute

Sorana Cîrstea face meciul perfect al carierei, în turul trei la Roland Garros: 6-0, 6-0 cu Solana Sierra, în 56 de minute



Recomandarile redactiei
Alarmă falsă! Ce se întâmplă cu mirele Alexandru Pop înainte de Dinamo - FCSB
Alarmă falsă! Ce se întâmplă cu mirele Alexandru Pop înainte de Dinamo - FCSB
Incredibil! Ce face Kurt Zouma în Arabia, la aproape patru luni de când a plecat de la CFR
Incredibil! Ce face Kurt Zouma în Arabia, la aproape patru luni de când a plecat de la CFR
Alex Musi s-a “întreținut” cu trei foști colegi de la FCSB înainte de derby
Alex Musi s-a “întreținut” cu trei foști colegi de la FCSB înainte de derby
FRF anunță: ambii antrenori ai echipei, suspendați pentru finala campionatului!
FRF anunță: ambii antrenori ai echipei, suspendați pentru finala campionatului!
Zeljko Kopic a decis: jucătorul e OUT din lot pentru Dinamo - FCSB!
Zeljko Kopic a decis: jucătorul e OUT din lot pentru Dinamo - FCSB!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
O nouă echipă în prima ligă din România! ”Ne asumăm un parcurs dificil, cu provocări semnificative”
O nouă echipă în prima ligă din România! ”Ne asumăm un parcurs dificil, cu provocări semnificative”
Dinamo și Steaua, învinse ”la pachet”! Marile rivale au ratat împreună calificarea în finala Cupei României
Dinamo și Steaua, învinse ”la pachet”! Marile rivale au ratat împreună calificarea în finala Cupei României
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!