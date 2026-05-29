David Bălan a fost ales cel mai bun jucător al meciului.

Steaua a câștigat derby-ul cu Rapid

În altă partidă, CSA Steaua a învins-o pe CS Rapid cu scorul de 33-23 (15-16), pe Stadionul Parcul Copilului din Capitală. Roş-albaştrii au marcat patru eseuri şi au obţinut şi punctul bonus ofensiv.

Eseria Komainaisoro a reuşit două încercări şi a fost desemnat omul meciului. Davit Abaşidze a marcat şi el un eseu, Cristian Strătilă a semnat un eseu, iar Alin Conache a reuşit două transformări şi două lovituri de pedeapsă.

Dinamo, lider invincibil, cu 8 victorii în 8 etape

CS Dinamo Bucureşti e lider, cu 39 puncte (8 jocuri), urmată de SCM USV Timişoara, 30 p (7 j), CSM Ştiinţa Baia Mare, 19 p (6 j), Steaua, 16 p (7 j), CS Rapid, 15 p (7 j), CS Universitatea ELBI Cluj, 5 p (8 j), RC Gura Humorului, 0 p (7 j), conform Agerpres.

Campionatul se întrerupe acum pentru partidele echipei naţionale, urmând să se reia în luna august.