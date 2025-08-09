Cocoș vs Cocoș în etapa a doua din Liga 2! CS Dinamo la prima victorie în Liga 2, Slatina lui Claudiu Niculescu pierde în '90+5

Reacția lui Costel Gâlcă după ce Cristi Manea a anunțat că vrea să plece de la Rapid

Gâlcă avertizează cei doi petrecăreți de la Rapid: "În zilele libere te odihnești, nu mergi la discoteci!"

La formația antrenată de fostul internațional Florin Bratu a jucat toate cele 90 de minute Ayan Anghel , un fundaș central de doar 15 ani originar din Tulcea, care a debutat cu acest prilej în Liga 2.

Golurile dinamoviștilor au fost marcate de Vadym Kyrychenko ('20), Roberto Mălăele ('51) și Vasile Constantin ('80), în timp ce pentru gazde a înscris Alin Cocoș ('66 și '87).

CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare, a obținut sâmbătă prima victorie din Liga 2, 3-2 în deplasare cu AFC Câmpulung Muscel, meci din etapa a doua .

Ayan Anghel, prezentat de presa tulceană și de CS Dinamo



Ayan Anghel este ”un tânăr fotbalist de la Dinamo cu buletin de Tulcea, asemenea altor copii care au început fotbalul aici, la FC Delta Tulcea sau Victoria Delta, și care, fără perspective locale, au ajuns la alte cluburi din țară”, sublinia publicația locală InfoTulcea.

Tulcea dădea în sezonul 2006-2007 o echipă Delta care promova în prima ligă dar nu primea licența, însă acum orașul nu are nici măcar formație în Liga 4 județeană!

Fundașul central a debutat oficial la CS Dinamo în ultima etapă din play-off-ul ediției trecute din Liga 3, la sfârșitul căreia echipa din Ștefan cel Mare a obținut promovarea în divizia secundă.

”Dincolo de rezultate, doi puști născuți în 2009, de la grupa lui Claudiu Delcea, au atras atenția în această perioadă la CS Dinamo. Nu au împlinit încă 16 ani...

Florin Bratu i-a debutat pe amândoi în ultima etapă de play-off în Liga 3, 1-0 cu CSM Alexandria pe stadionul din Ștefan cel Mare.

Primul dintre ei, Balca Radu Ștefan (născut 1 octombrie 2009), extremă de picior stâng, a marcat golul victoriei cu CSM Alexandria în minutul 90, iar al doilea, Anghel Ayan Mario (născut 14 august 2009), fundaș central, a evoluat fără greșeală în același meci.

Bucureștean, Balca Radu Ștefan (foto dreapta) este din 2021 la Academia CS Dinamo, chiar de la deschidere, în timp ce Anghel Ayan Mario (foto stânga) a venit în urmă cu 3 ani de la Victoria Delta Tulcea.

Cu alte cuvinte, Balca și Anghel, formați la grupa 2009, sunt primii "muguri" de fotbal ai academiei noastre”, posta în luna mai CS Dinamo Fotbal.

