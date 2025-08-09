CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare, a obținut sâmbătă prima victorie din Liga 2, 3-2 în deplasare cu AFC Câmpulung Muscel, meci din etapa a doua.
Golurile dinamoviștilor au fost marcate de Vadym Kyrychenko ('20), Roberto Mălăele ('51) și Vasile Constantin ('80), în timp ce pentru gazde a înscris Alin Cocoș ('66 și '87).
La formația antrenată de fostul internațional Florin Bratu a jucat toate cele 90 de minute Ayan Anghel, un fundaș central de doar 15 ani originar din Tulcea, care a debutat cu acest prilej în Liga 2.
Ayan Anghel, prezentat de presa tulceană și de CS Dinamo
Ayan Anghel este ”un tânăr fotbalist de la Dinamo cu buletin de Tulcea, asemenea altor copii care au început fotbalul aici, la FC Delta Tulcea sau Victoria Delta, și care, fără perspective locale, au ajuns la alte cluburi din țară”, sublinia publicația locală InfoTulcea.
Tulcea dădea în sezonul 2006-2007 o echipă Delta care promova în prima ligă dar nu primea licența, însă acum orașul nu are nici măcar formație în Liga 4 județeană!
Fundașul central a debutat oficial la CS Dinamo în ultima etapă din play-off-ul ediției trecute din Liga 3, la sfârșitul căreia echipa din Ștefan cel Mare a obținut promovarea în divizia secundă.
”Dincolo de rezultate, doi puști născuți în 2009, de la grupa lui Claudiu Delcea, au atras atenția în această perioadă la CS Dinamo. Nu au împlinit încă 16 ani...
Florin Bratu i-a debutat pe amândoi în ultima etapă de play-off în Liga 3, 1-0 cu CSM Alexandria pe stadionul din Ștefan cel Mare.
Primul dintre ei, Balca Radu Ștefan (născut 1 octombrie 2009), extremă de picior stâng, a marcat golul victoriei cu CSM Alexandria în minutul 90, iar al doilea, Anghel Ayan Mario (născut 14 august 2009), fundaș central, a evoluat fără greșeală în același meci.
Bucureștean, Balca Radu Ștefan (foto dreapta) este din 2021 la Academia CS Dinamo, chiar de la deschidere, în timp ce Anghel Ayan Mario (foto stânga) a venit în urmă cu 3 ani de la Victoria Delta Tulcea.
Cu alte cuvinte, Balca și Anghel, formați la grupa 2009, sunt primii "muguri" de fotbal ai academiei noastre”, posta în luna mai CS Dinamo Fotbal.
Ayan Anghel și Rareș Cernamoriț, fotbaliștii tulceni de la CS Dinamo
De remarcat că la CS Dinamo mai joacă un tânăr fotbalist originar din județul Tulcea, și el tot fundaș, Rareș Cernamoriț (18 ani).
Fundaș central sau fundaș dreapta, Cernamoriț este din Murighiol, a început fotbalul la Victoria Delta Tulcea și este legitimat la CS Dinamo din 2023.
Info: CS Dinamo Fotbal
Foto: Muscelul TV Câmpulung, CS Dinamo Fotbal