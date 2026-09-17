În vârstă de 16 ani, Bărbînță va fi cu siguranță integrat fie la echipele ”Under” din Liga de Tineret sau Liga Elitelor, fie la Dinamo 2 din Liga 3, formație care a avut un start destul de bun în campionat, sub comanda noului antrenor principal Adrian Ropotan : 1-0 în deplasare cu FCSB 2, 0-2 acasă cu AXI Arena și din nou 1-0 în deplasare cu FC Voluntari 2.

Dinamo a înregistrat astăzi oficial transferul lui Cezar Andrei Bărbînță , fotbalist român născut în Iași provenit de la NK Trnje, echipă din Croația.

Titularul lui Dinamo a intrat în ultimul an de contract: "Trebuie să rezolv cât mai repede"

Dinamo e pe primul loc în Superliga după nouă etape și visează să obțină cel puțin un trofeu în acest sezon.

Evoluțiile excelente ale lui Dinamo din acest sezon le-au adus convocări la naționala României mai multor jucători din lotul lui Nuno Campos. Raul Opruț, Andrei Mărginean, Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi au prins lotul extins, însă ultimul s-a operat și va rata meciurile din Nations League.

Marea surpriză a fost Andrei Mărginean (25 de ani), care ar putea apărea în premieră în lotul final al naționalei României. "Nu am știut să reacționez, m-au luat transpirațiile, tremuratul", a mărturisit mijlocașul, într-un interviu pentru PRO TV.

Pe lângă convocarea la echipa națională și un trofeu cu Dinamo, Mărginean spune că mai are un vis, însă preferă să nu îl dezvăluie pentru moment.

"Am auzit odată că e bine să nu-ți spui visul. Dacă ai un vis foarte mare, ți-ar fi și frică să-l spui cu voce tare. Visul nu mi l-am spus niciodată. Am aspirații mici pe care le pot spune, dar visul celălalt nu îl pot spune. Sunt puțin superstițios.

Visul îl am în cap, dar prefer să fie ținut pentru mine. Sunt conștient că la un moment dat voi avea curajul să îl spun cu voce tare", a mai spus Mărginean.

Sosit la Dinamo în 2024, de la Sassuolo, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior transferat definitiv, Mărginean speră ca sezonul actual să îi aducă primul trofeu de la Dinamo.

"Mai am încă un an de contract. Trebuie să rezolv cât mai repede (n.r - câștigarea unui trofeu). Doamne ajută!", a mai spus Mărginean.