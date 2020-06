ANTRENAMENT EXTREM! De asta i se spune ”Tarzan”! Tricolorul care se antreneaza cu sute de lovituri de ciocan

Adrian Ion, unul dintre veteranii echipei nationale de rugby si capitan la Tomitanii Constanta, se pregateste de aproape trei luni singur, cu exercitii care de care mai surprinzatoare.

Rugbystii echipei nationale a Romaniei sunt cei mai fericiti de cand au aflat ca pot trece la urmatorul pas in ceea ce priveste antrenamentele. In ultimele trei luni, ”stejarii” s-au antrenat cum au putut in case, dar, de mai bine de o saptamana, se pot pregati in aer liber.



Este si cazul lui Adrian Ion, unul dintre veteranii primei reprezentative a tarii noastre. Poreclit ”Tarzan”, rugbistul ridica sute de kilograme in timpul unei sedinte de pregatire individuala, loveste cu ciocanul de cateva sute de ori un cauciuc pentru a face forta si masa musculara si alearga zeci de kilometri.

Aceasta este rutina lui zilnica pentru ca vrea sa fie in forma cand se vor relua competitiile. Cel mai mare imbold il are gandindu-se ca peste cateva luni va juca pe noul stadion Arcul de Triumf.

”Chiar daca a fost o perioada grea pentru toata lumea, in special pentru noi, sportivii, pentru ca nu am avut conditii optime pentru desfasurarea antrenamentelor, cand exista vointa, cu siguranta se gasesc solutii. M-am pregatit individual si antrenamentele au decurs foarte, foarte bine, dar de abia astept sa incep pregatirea alaturi de colegii mei. Sunt nerabdator sa joc pe stadionul Arcul de Triumf, o arena ultramoderna de care avea nevoie rugbyul romanesc. Speram sa vina suporteri in numar cat mai mare la urmatoarele meciuri pe care le vom putea disputa acolo cu spectatori si le promit de acum ca vor avea parte de spectacol pe cinste”, spune Adrian Ion.