Tot mai mulți fani ai rugby-ului încep să pună și pariuri pe marile meciuri. Mai ales când ies cu prietenii să vadă în pub partide de mare angajament fizic și de mare orgoliu.

Mai lăsăm clasamentul să se așeze și să vedem cine rămâne în cursa pentru titlul din Six Nations (și dacă mai poate cineva spera la Marele Șlem), așteptăm și rezultatele din competiția în care evoluează Stejarii să vedem dacă Spania confirmă faptul că a ajuns a doua echipă ca valoare în divizia noastră și ne-a luat fața. Vă propunem un subiect de discuție pentru care precis aveți un punct de vedere foarte personal: baraj între locul 6 din 6N și Campioana din REIC? Îți oferim și un infografic pe care te invităm să-l comentezi și distribui.

GEORGIA O FORȚĂ NEDREPTĂȚITĂ?

Greu de spus că vorbim despre două eșaloane valorice în care cel inferior poate trece drept Divizia B. Până la urmă, doar Georgia a arătat în ultimul deceniu că poate cere dreptul de a juca barajul pentru promovare în Turneul Celor 6 Națiuni. Totuși, singurul meci test cu Italia a fost pierdut de Lelos, un 18-27 la Florența, în noiembrie 2018. Anterior acelui meci, cele două echipe mai jucaseră în 2003, tot în Italia și tot cu Azzurri învingători: 31-22. Vorbim despre anul ultimei victorii a României în deplasare în Georgia! De atunci, tot mai multe lucruri s-au schimbat, în rău pentru noi, în bine pentru georgieni. Poate tocmai faptul că gruzinii nu mai au un adversar cu care să se măsoare parte-n parte le blochează momentan drumul spre Six Nations, o competiție în care într-un mod bizar poate, s-a scris inclusiv despre includerea Japoniei sau Africii de Sud, gruzinii fiind încă ținuți pe nedrept la ușă. O ușă încuiată pentru ei.

Investițiile masive în rugby-ul georgian și natura acestui sport despre care se spune că seamănă cu Lelo Burti, un sport practicat încă din antichitate pe teritoriul actual al Georgiei s-au materializat în 11 titluri de campioană în Cupa Europeană a Națiunilor, devenită acum Rugby Europe International Championship, în 5 participări consecutive la Cupa Mondială de rugby (începând cu ediția din 2003) și în obținerea în 2015 a locului direct calificabil la Mondialul din 2019, în urma clasării pe locul 3 într-o grupă cu Noua Zeelandă, Argentina, Tonga și Namibia. O ediție de vis pentru Lelos, apogeul carierei lui Mamuka Gorgodze la națională. Pentru a puncta ascensiunea georgiană am putea menționa și scorul în ceea ce privește trofeele Cupa Antim, trofeu de orgoliu dar și suflet care cinstește personalitatea Mitropolitului Antim Ivireanul, la origine gruzin, mitropolitul de încredere pentru Constantin Brâncoveanu. 13-6 pentru Georgia (12-6 la victorii, plus o remiză în 2013, an în care trofeul a rămas în posesia echipei care îl deținea, Georgia).

ITALIA – PROGRES NECONVINGĂTOR?

Italia nu a reușit să se impună în Six Nations unde joacă pentru cel de-al 21-lea sezon consecutiv și unde are în palmares câteva dintre recordurile negative: cele mai multe meciuri consecutive fără victorie, cele mai multe puncte încasate într-un meci, cea mai mare diferență de puncte la care o echipă a pierdut un meci, cele mai multe puncte încasate într-un sezon, cele mai puține puncte marcate într-un sezon, cele mai puține eseuri marcate într-un sezon... pare că vorbim despre Lingura de lemn din oficiu, ediție de ediție. Cu toate acestea, pare că Turneul Celor 6 Națiuni rămâne închis echipelor din Rugby Europe International Championship. Dar ce facem cu Italia care n-a mai câștigat de 5 ani un meci! Ultima echipă învinsă de Azzurri e Scoția, adversara din acest weekend.

Mai mult, Italia a fost din nou devansată de Georgia în clasamentul World Rugby, ierarhie unde România a căzut pe locul 19, fiind aproape să-și egaleze cea mai slabă clasare din istorie, locul 20 pe care Stejarii ajunseseră în 2003! Tot mai mulți jucători georgieni evoluează în Top 14 și Pro D2, primele două divizii din Franța, națiune majoră în rugby ce luptă și ea să-și recâștige statutul de forță. După un start bun de sezon, cu două victorii pe Stade de France contra Angliei și Italiei, Franța merge la Cardiff pentru o revanșă în fața Țării Galilor, echipa ce a eliminat-o în toamna trecută în Sferturile Mondialului, după un 20-19 într-un meci pe care galezii au reușit să-l întoarcă în favoarea lor după eliminarea „Cocoșului" Vahaamahina, la 19-10 pentru francezi.

Meciul vedetă al weekend-ului se joacă pe Twickenham, duminică unde Anglia și Irlanda se înfruntă după ce în august 2019, englezii le-au administrat irlandezilor cea mai mare înfrângere din meciurile directe: 57-14! Și vorbim despre 145 de ani de rivalitate sportivă în rugby. Dar irlandezii au câștigat ultimul meci jucat pe Twickenham în Six Nations. Se anunță o partidă de gală într-un weekend în care în Six Nations am putea avea peste 200.000 de spectatori pe cele 3 stadioane care găzduiesc meciuri la Roma, Cradiff și Londra!

OARE ACEASTA E SOLUȚIA?

Am spus despre spectatori fiindcă în infografic precis v-au atras atenția cifrele asistenței la meciurile din 6N și REIC. Dar oare totul ține doar de rețeta financiară? Cât mai poate fi ignorată ascensiunea unei echipe precum Georgia? Sau crezi că modul în care Lelos for primi o „plată” compensatorie va fi să li se ofere în fiecare fereastră pentru meciurile test (în vară și în noiembrie) meciuri contra echipelor din Tier 1 (primul eșalon valoric)?

Superbet salută prietenii care trăiesc și comentează împreună rugby-ul