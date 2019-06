PRELIMINARII UEFA EURO 2020 | Cele mai importante meciuri din calificarile pentru Europeanul din 2020! Croatia - Tara Galilor, cap de afis!

17:21

Norvegia - Romania este astazi, de la ora 21:45, la PRO TV



In acest weekend se vor desfasura etapele 3 si 4 din preliminariile UEFA EURO 2020. Romania joaca astazi in Norvegia, de la 21:45, in direct la PRO TV, iar luni va evolua in Malta, de la aceeasi ora, in direct la PRO TV.

Nationala Romaniei are nevoie de victorie in cele doua partide pentru a spera la o calificare la turneul final din 2020, unde Bucurestiul va fi oras gazda. Romania ocupa in acest moment locul 3 in grupa F, cu 3 puncte. Pe primul loc este Spania (6 puncte), iar locul secund este ocupat de Suedia (4 puncte).

Cele mai importante meciuri:



Vineri, 7 iunie:

Cehia - Bulgaria, 21:45

Ucraina - Serbia, 21:45

Norvegia - Romania, 21:45



Sambata, 8 iunie:

Croatia - Tara Galilor, 16:00

Finlanda - Bosnia, 19:00

Turcia - Franta, 21:45

Grecia - Italia, 21:45



Luni, 10 iunie:

Spania - Suedia, 21:45

Malta - Romania, 21:45



Marti, 11 iunie:

Ungaria - Tara Galilor, 21:45

Islanda - Turcia, 21:45

Italia - Bosnia, 21:45