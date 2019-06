Nu s-a mai putut abtine! Un jucator de la Manchester City a pupat reporterul imediat dupa interviu! Cum a reactionat blonda

Jucatorul a fost vrajit de frumoasa care ii lua interviu.

Fundasul celor de la Manchester City, Oleksandr Zinchenko, a oferit un moment inedit dupa partida castigata de tara sa, Ucraina, cu 5-0 in fata Serbiei! Zinchenoko a acordat un interviu pentru televiziunea care a transmis partida si, dupa ce a terminat de vorbit, el a sarutat-o pe obraz pe Vlada Shcheglova, cea care i-a luat interviul!

Vlad nu s-a lasat afectata de moment, zambind. Cei doi sunt amici in afara terenului: Vlada a fost invitata la sediul lui Manchester City in trecut. A profitat si si-a facut poza cu Pep Guardiola. VEZI MAI MULTE IMAGINI IN GALERIA FOTO

Ucraina, performera serii

Nationala Ucrainei se gandeste serios la calificarea la UEFA EURO 2020. Este pe primul loc in grupa cu 7 puncte dupa 3 partide, fiind urmata in clasament de Luxemburg, cea care are 4 puncte dupa 3 partide! Portugalia este pe 3 cu 2 puncte in 2 partide, in timp ce Lituania si Serbia au cate un punct.

Ucraina a distrus-o pe Serbia vineri seara cu 5-0. Tsygankov a reusit o dubla in 2 minute in prima repriza, pentru ca in partea secunda sa reuseasca si Konoplyanko o dubla. Intre reusitele acestuia a marcat si Yaremchuk.