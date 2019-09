"Contra nu ar trebui sa dea explicatii nimanui!" Un fost jucator al nationalei intervine in disputa dintre selectioner si Sapunaru: "Am fost si eu in situatia asta"

Fost jucator important al nationalei, Goian ii da dreptate selectionerului Contra in situatia lui Cristi Sapunaru

Vestea retragerii lui Cristi Sapunaru de la nationala Romaniei nu a lasat indiferenta lumea fotbalului, mai ales dupa declaratiile acestuia legate de motivele retragerii. Sapunaru este nemultumit de faptul ca nu a fost convocat si nu a primit nici macar un telefon din partea lui Contra prin care sa il anunte ca nu va face parte din lot.

Selectionerul i-a raspuns lui Sapunaru: "Daca ar trebui sa sun pe orice jucator pe care nu-l chem la echipa nationala, indiferent daca este sau nu capitan, atunci poate toata lumea ar trebui sa se retraga, ca nu este sunata".

Dorin Goian de partea lui Contra

Intrebat de catre Ioana Cosma in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" legat de subiectul retragerii neasteptate a lui Sapunaru, Goian a fost de acord cu selectionerul nationalei.

"Pentru mine a fost o surpriza decizia lui Sapunaru, cred ca s-a grabit. Stiu ca de la echipa nationala nu te retragi tu pur si simplu, doar pentru simplul fapt ca nu ai fost convocat la o actiune sau doua. E jucator important pentru nationala, daca nu a fost convocat la cele doua partide, inseamna ca selectionerul stie mai bine.

Contra nu ar trebui sa dea explicatii vreunui jucator pentru ca nu covoaca un jucator sau altul. Am fost si eu in situatia lui, in care nu am fost convocat, m-a durut, dar nu m-am retras de la echipa sau sa fac o scrisoare catre federatie. Pur si simplu era decizia antrenorului. Cred ca s-a grabit, e decizia lui, putem doar sa i-o respectam", a spus Goian la ProX.