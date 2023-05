Vlad Hagiu (60 de ani), cel mai valoros poloist din sportul cu mingea pe apă de la noi, a vorbit pentru Sport.ro despre performanța obținută de amicul său, Gică Hagi, cu Farul: titlul în Superliga cu o etapă înaintea terminării play-off-ului.

Fost selecționer al României, golgheterul Campionatului European din 1991 (25 de ani) urmărește din pasiune și fotbalul, iar cu Gică Hagi e vechi prieten.

Vlad Hagiu: "Gică Hagi arată că există oameni în sportul românesc care au o strategie coerentă, compatibilă cu marile aspirații"

Stabilit în prezent în Elveția, Vlad Hagiu, de zece ori campion național din postura de jucător cu Dinamo, a urmărit finalul de sezon din campionatul intern.

"Îl felicit pe Gică, și-a realizat un nou vis și arată că există oameni în sportul românesc care au o strategie coerentă, compatibilă cu marile aspirații. Gică Hagi a crezut în proiectul lui cu academia și le-a închis gura multor contestatari. A scos tineri pe bandă rulantă și a reușit să-i facă din nou să joace la cel mai înalt nivel pe mai mulți fotbaliști în a căror carieră survenise regresul. Pentru Gică e și o provocare să readucă pe linia de plutire fotbaliști cu mare potențial care intră într-un con de umbră", spune Hagiu, pentru Sport.ro.

Vlad Hagiu: "În 2010 am jucat în atac cu Gică Hagi. Tot campionatul l-am susținut, eram convins că va câștiga"

Hagiu, exponent al unui sport de echipă, știe că un antrenor trebuie să fie și un excelent pedagog. Fostul poloist a făcut o incursiune în timp și și-a adus aminte de un moment petrecut alături de fostul decar al naționalei.

"Tot campionatul l-am susținut pe Gică și eram convins că va câștiga. În 2019 m-a primit extraordinar la prima etapă din acel campionat, la Viitorul - Dinamo 5-0. Am stat atunci lângă Gică Popescu în lojă și apoi după meci până pe la 2 noaptea am stat cu ei și am discutat teme despre fotbal, lângă acești doi uriași ai fotbalului care ne-au bucurat în 1994 și au scos lumea în stradă.



Atunci, în 2019, ca și în 2010 când am jucat împreună un demonstrativ la București, am simțit respect și admirație din partea lui. Sunt tare mândru că îl cunosc, îi mai știu din acea generație pe Florin Răducioiu și pe Ionuț Lupescu, el stă aici, în Elveția, lângă mine. Mereu a fost asocierea asta nume, Hagi - Hagiu, mi se mai zicea la un moment dat, de voi, din presă, Hagi din bazin.

La meciul de pe Dinamo, demonstrativul din urmă cu 13 ani, pentru o cauză nobilă, am jucat în atac alături de Gică, cu Emerich Ienei antrenor. Hagi e unic!", mai afirmă fostul jucător și selecționer al naționalei.

Vlad Hagiu a marcat 1.152 de goluri pentru națională

Produs al celor de la Dinamo, Hagiu, care a practicat înot înainte de polo, a evoluat după Revoluție timp de 14 sezoane şase ani în Italia (șase ani la Siracuza, un an la Cagliari şi şapte ani la Genoa), a devenit golgheter al Campionatului Mondial din 1991 şi a fost component al echipei care a reușit o clasare magnifică - locul patru la Europenele din 1993 de la Sheffield - cel mai bun rezultat la nivel de seniori - egalat de naționala din 2006, condusă de Hagiu din funcția de selecționer, cu George Gaiță președinte.

Vlad Hagiu a strâns 420 de selecții în națională și a marcat 1.152 de goluri (golgheter all-time). A jucat cu prima reprezentativă la Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996.

Vlad Hagiu, loc 4 la Euro și loc 6 la CM din postura de selecționer

Din postura de antrenor al naționalei, Vlad Hagiu a ocupat locul 6 la Campionatul Mondial de la Montreal (2005) și locul 4 la Campionatul European de la Belgrad (2006), două performanțe uriașe în contextul în care în acea vreme infrastructura pentru polo în București era precară. Hagiu a fost numit la națională în perioada în care președinte la FRP era George Gaiță.

VIDEO Gheorghe Hagi, după Farul - FCSB 3-2