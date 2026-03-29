Unicul gol al partidei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, după o pasă decisivă a lui Arda Guler.

Eliminarea i-a provocat o reacție dură fostului internațional Sabin Ilie, care a criticat modul în care este organizat fotbalul românesc.

Sabin Ilie: „Trebuie o reconstrucție totală”

Sabin Ilie consideră că fotbalul românesc are nevoie de o schimbare profundă și spune că rezultatele slabe din ultimii ani nu sunt întâmplătoare.

„Vă spun, nu de acum, ci de mult timp: trebuie să facem o reconstrucție a fotbalului românesc. În ultimii ani, de fotbalul românesc se ocupă oameni care nu se pricep la fotbal. Nu doar la echipa națională, ci peste tot, inclusiv în ligile inferioare.

Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap. Eu sunt dezamăgit, pentru că iubesc prea mult fotbalul, dar surprins nu am fost. Noi mergem din eșec în eșec, cu capul în jos”, a declarat fostul atacant la Sport Total FM.

România nu a mai participat la Cupa Mondială din 1998, iar barajul pierdut pentru ediția din 2026 reprezintă al treilea eșec de acest tip, după cele din 2002 și 2014.

Sabin Ilie critică dur și Superliga

Fostul internațional a avut și un mesaj dur în privința nivelului din SuperLiga României, despre care spune că nu produce jucători pregătiți pentru echipa națională.

„În momentul de față, niciun jucător din Superligă nu poate juca la echipa națională, pentru că nu are cum. Trebuie să o luăm de la zero și să schimbăm totul.

Trebuie formați antrenori tineri, oameni care chiar știu cu ce se mănâncă fotbalul, nu doar în Liga 1, ci și în Liga a 2-a”, a mai spus Sabin Ilie.

Fostul atacant consideră că patronii se implică prea mult în deciziile sportive și crede că profesioniștii ar trebui lăsați să conducă proiectele fotbalistice.

„Una e să te pricepi la fotbal ca suporter și alta e să te pricepi ca antrenor sau ca specialist. Fotbalul nu se învață din caiet și din hârtie, ci din experiență”, a concluzionat Sabin Ilie.