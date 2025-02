Dragoș Stoenescu (45 de ani) este o legendă a echipei de polo din cadrul clubului CS Dinamo, unde face echipă cu un alt veteran foarte valoros, Cosmin Radu (43 de ani). "Stoe" a preluat de curând și postul de antrenor cu portarii în cadrul echipei de seniori și a academiei clubului din Ștefan cel Mare, într-un proiect care încearcă să readucă gloria de odinioară (32 de titluri de campioană, 7 Cupe ale României, 1 finală + 4 semifinale de Cupa Campionilor Europeni și 3 finale de Cupa Cupelor).

Portarul dinamovist are și o poveste specială, el activând timp de șapte ani ca luptător în trupele speciale ale MAI, fiind în adolescență ultras în galeria "câinilor" și făcând parte dintr-o familie cu vechi ștate în sportul dinamovist.



Stoenescu s-a apucat de sport în 1985

"M-am apucat de polo în 1985, la vârsta de 6 ani. În vară, o să fac 40 de ani de sport. Nu m-am săturat de acest sport, pentru că devine o dependență. Polo-ul a fost parte și este parte din viața mea. Ceea ce sunt eu sunt datorită acestui sport, pe care îl practic de patru decenii.



Nu pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Nu mai țin minte multe lucruri de când aveam șase ani, dar de polo m-am apucat, de fapt, ca să învăț să înot, pentru că nu știam să înot. După o sesiune de 12 ședințe, eu nu învățasem să înot. Nu am fost precoce. Am învățat după o altă sesiune de 12 ședințe, unde m-a dus mama. Așa am rămas la polo.



"Dinamo este clar clubul meu de suflet"

Este categorisit unul dintre cele mai grele sporturi, pentru că activitatea se desfășoară în alt mediu, nu pe uscat. Este un efort aciclic, trebuie să te lupți și cu apa, să-ți menții și flotabilitatea, să te deplasezi prin apă, intervine și adversarul, trebuie să ai și o minge cu care trebuie să faci ceva util. Este un sport foarte greu.



Am jucat foarte mult pentru Dinamo, clar e clubul meu de suflet. La echipa de seniori am jucat din 1997 până în 2015. După aceea, glumesc că am fost șapte ani în Tibet. Nu am mai fost sportiv profesionist, m-am reapucat să joc la Dinamo din sezonul 2023-2024. Acesta este al doilea sezon după revenire, așa că sper să obținem și un rezultat mai bun față de cel de anul trecut, când am jucat finala.



El a fost doi ani legitimat la rivala Steaua

Cum a fost ca dinamovist, în Ghencea? Am jucat la Steaua, între 2015 și 2017, în vederea participării cu echipa națională la Jocurile Olimpice. Steaua atunci juca în cupele europene, avea o echipă mai bună, aveam mai multe meciuri. De aceea am ajuns acolo. Știau că sunt dinamovist, dar nu mă tachina nimeni. Mi-a fost greu până să mă acomodez, după atâția ani la Dinamo, dar mi-am făcut treaba și acolo, am luat două titluri de campion cu Steaua. Două din două.



Acum sunt sportiv și antrenor cu portarii la Dinamo. Sunt un îndrumător, pentru că nu am încă o funcție de antrenor oficială. E mai greu, e mai stresant în timpul meciului. Când joci, în timpul meciului altfel trece timpul și altfel te consumi emoțional. Încerc să-i ajut pe colegii mai tineri, să le transmit din experiența mea.



"Proiectul de la Dinamo este unul ambițios"

Proiectul de la Dinamo este unul ambițios. Anul trecut am fost singura echipă din România, din ultimii 15 ani, care ne-am bătut la titlu doar cu jucători români. Am jucat finala cu Steaua. Sezonul acesta avem și noi trei stranieri, doi din Croația și unul din Australia.

Încercăm să depășim performanța de anul trecut, adică să luăm medalia de aur. Este o misiune destul de grea, pentru că și celelalte echipe s-au întărit, Oradea și Steaua nu au stat pe loc. Dar cu echipe puternice cred că poate crește competitivitatea și valoarea campionatului nostru.



"Eu am lucrat șapte ani într-o structură operativă de acțiuni speciale a MAI"

Eu am lucrat șapte ani într-o structură operativă de acțiuni speciale a Ministerului de Interne, mai exact a Poliției Române. Din noiembrie anul trecut m-am mutat pe linia de pregătire a Poliției, lucrez în cadrul Direcției de Pregătire Profesională, unde încerc și cred că reușesc să pregătesc polițiștii din țară pe liniile lor de muncă - autoapărare, educație fizică, trageri cu armamentul din dotare, condusul defensiv și în regim prioritar.



O intervenție a forțelor speciale și un meci la Olimpiadă sunt lucruri diferite. Au fost momente grele, să vii din bazin cu un slip pe tine, să te trezești într-o echipă de acțiuni speciale, cu echipament full, cu armament cu sisteme de protecție, cu arma în mână. Erau emoții la fiecare misiune, pentru că nu știai practic ce te așteaptă după o ușă. Dar cu sprijinul echipei reușeam să trecem peste momentele dificile.

Este greu cu timpul, dar se găsește înțelegere din ambele părți. Trebuie să fii organizat ca să le poți face pe toate. Am și familie, soția și două fete, pe care nu trebuie să le neglijez, până la urmă este și acesta un job.

A fost ultras în PCH și glumește că face parte din 'Clanul Sportivilor'



Am mers în galeria lui Dinamo când eram și eu mai tânăr, mai rebel și aveam mai mult timp. Mă duceam, recunosc. Și acum mă mai duc la meciuri, când am timp, dar mai discret și mai decent. Țin încă legătura cu o parte din băieții care încă sunt în PCH. Sunt mulțumit de cum merge echipa în acest an, e surprinzător că fotbaliștii sunt pe locul doi în campionat și se bat la titlu, după clipele grele prin care a trecut echipa. Cred că un merit mare îl au și suporterii, care au ținut echipa în viață.

Glumesc că sunt în 'Clanul Sportivilor'. Soția mea a făcut și ea volei la Dinamo (n.r. Ana-Maria Stoenescu), cumnatul meu este poloist la Dinamo și căpitanul echipei noastre (n.r. Ionuț Vrânceanu). Socrul meu, Valentin Vrânceanu, a făcut box și e antrenor de box la Dinamo și la lotul național. Soacra mea a făcut canotaj. Chiar suntem 'Clanul Sportivilor', dar 'Clanul Sportivilor' acela bun, care încearcă să lase ceva în urma sa prin sport.



Cum m-a primit socrul meu, cum a fost prima întâlnire? Ne cunoșteam din cadrul clubului, eu ca poloist, iar dânsul ca antrenor de box. După aceea, nu a avut încotro, asta este. A umblat și el cu mănuși cu mine, am încercat și eu să fiu cât se poate de cuminte. Ca doi oameni de sport ne înțelegem foarte bine", a declarat Dragoș Stoenescu pentru Pro TV Sport.



Foto - Gabriel Chirea, Dragoș Stoenscu (FB) / Video - Gabriel Chirea