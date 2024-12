Eduard Mihai Drăgușin (41 de ani) este unul dintre puținii poloiști din istoria României care a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară. Acesta a pierdut numărul trofeelor câștigate cu CSA Steaua și este, alături de Dragoș Stoenescu (CS Dinamo / 45 de ani), Cosmin Radu (CS Dinamo / 43 de ani) și Tiberiu Negrean (CSM Oradea / 36 de ani), unul dintre veteranii de mare valoare din Superliga de polo masculin, care reprezintă un model de performanță pentru mai tinerii lor colegi.



Practică polo de aproape 30 de ani

"Fac polo din noiembrie 1995, de aproape 30 de ani. La seniori am fost promovat în 2001. Cred că am vreo zece campionate câștigate și 11 sau 12 Cupe ale României, nu mai știu exact numărul trofeelor. Cel mai mândru sunt de cele două prezențe la Jocurile Olimpice, pentru că nu sunt mulți poloiști în activitate care să fi participat la două asemenea competiții. Cred că mai sunt doar înainte de anii '90.



Încă mă simt bine. La 41 de ani cred că am ajuns la vârsta la care fac sport de plăcere. Încerc să mă mențin într-o formă fizică bună. Momentan sunt doar jucător, mai am contract încă șase luni de zile, nu știu sigur ce voi face în continuare. La finalul sezonului vom trage linie și voi vedea ce se va întâmpla. Aș vrea să continui la Clubul Sportiv al Armatei, să continui în cadrul secției, pentru că o consider a doua mea casă, dar nu știu încă ce voi face din vara viitoare.



"Eu cred că sunt un profesionist și am încercat mereu să respect anumite reguli"

Nu știu dacă am un secret al longevității. Eu cred că sunt un profesionist și am încercat mereu să respect anumite reguli - de odihnă, de alimentație, de refacere. La peste 40 de ani, corpul meu se reface altfel decât la 20 sau 30 de ani. Am încercat să dau la fiecare antrenament tot ce am mai bun din mine și organismul m-a ajutat să rezistat atâta timp.



Colegii spun că sunt veteranul echipei. Cei mai tineri dintre ei mai vin la mine pentru un sfat, pentru că îi pot ajuta cu experiența mea. Nu mai joc așa mult, dar încerc să-i calmez, să le dau un sfat bun care poate să facă diferența, la momentul oportun. Pot să spun că grupul de acum, cu băieți între 18 și 29 de ani, este foarte receptiv. Eu le văd un viitor frumos atât la Steaua, cât și la echipa națională.



"Vin din urmă poloiști de valoare. Mai greu, dar vin"

Vin din urmă poloiști de valoare. Mai greu, dar vin. Cu toate că avem bazine, aria de selecție este foarte restrânsă în continuare. La cluburile mari se cere întotdeauna performanță imediată și uneori nu există răbdare.



Nu știu dacă constuirea unor staruri, ca David Popovici la înot, poate atrage mai mult atenția către polo. Înotul este un sport individual și este mai mediatizat. Eu cred că avem, la Steaua, la Dinamo, la Oradea, oameni care sunt sportivi importanți, care pot deveni modele pentru copii.



Cred că trebuie să existe proiecte pe mai mulți ani. Cel mai bun exemplu e echipa națională. Nu se aștepta nimeni să ne calificăm la Olimpiada de la Paris. Toți au spus că am reușit calificarea pentru că s-a retras Africa de Sud, dar la noi a fost un proiect pe mai mulți ani dus cu succes la capăt.



"Nu am hobby-uri neobișnuite, nu am nevoie de adrenalină"

În afara sportului, încerc doar să mă relaxez. Nu am hobby-uri neobișnuite. Mai citesc o carte, mă mai uit la un serial. Am început acum să citesc niște cărți despre antrenamente, aprofundez partea teoretică a sportului. Nu fac salturi cu parașuta sau cu coarda elastică, nu alerg maratoane. Nu am nevoie de adrenalină, nu vreau să-mi depășesc cariera de sportiv", a declarat Mihai Drăgușin pentru Sport.ro.



Foto - Gabriel Chirea, Getty Images, Mihai Drăgușin (FB)