Dragoș Stoenescu, interviu pentru Sport.ro în acest an



"M-am apucat de polo în 1985, la vârsta de 6 ani. În vară, o să fac 40 de ani de sport. Nu m-am săturat de acest sport, pentru că devine o dependență. Polo-ul a fost parte și este parte din viața mea. Ceea ce sunt eu sunt datorită acestui sport, pe care îl practic de patru decenii.

Nu pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Nu mai țin minte multe lucruri de când aveam șase ani, dar de polo m-am apucat, de fapt, ca să învăț să înot, pentru că nu știam să înot. După o sesiune de 12 ședințe, eu nu învățasem să înot. Nu am fost precoce. Am învățat după o altă sesiune de 12 ședințe, unde m-a dus mama. Așa am rămas la polo.

Este categorisit unul dintre cele mai grele sporturi, pentru că activitatea se desfășoară în alt mediu, nu pe uscat. Este un efort aciclic, trebuie să te lupți și cu apa, să-ți menții și flotabilitatea, să te deplasezi prin apă, intervine și adversarul, trebuie să ai și o minge cu care trebuie să faci ceva util. Este un sport foarte greu.

Am jucat foarte mult pentru Dinamo, clar e clubul meu de suflet. La echipa de seniori am jucat din 1997 până în 2015. După aceea, glumesc că am fost șapte ani în Tibet. Nu am mai fost sportiv profesionist, m-am reapucat să joc la Dinamo din sezonul 2023-2024. Acesta este al doilea sezon după revenire, așa că sper să obținem și un rezultat mai bun față de cel de anul trecut, când am jucat finala.