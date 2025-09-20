Pentru Steaua au marcat Georgescu , Fulea , Vucinic , Fenech , Oanţă şi Ţepeluş , toţi cu câte 1 gol.

Scorul pe reprize a fost 7-0, 3-2, 5-2, 5-2, iar principalii marcatori au fost Pljevancic 3 goluri, Cuk 3, Trtovic 3, pentru gazda turneului.

Cu două eşecuri la activ, Steaua Bucureşti ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor şi va continua în LEN Euro Cup.

Vicecampioana Steaua Bucureşti a fost învinsă şi sâmbătă, la turneul A din preliminariile Ligii Campionilor, scor 20-6, cu VK Novi Beograd, finalista ediţiei trecute a competiţiei.

În primul meci de la Belgrad, Steaua a fost învinsă de formaţia muntenegreană Primorac Kotor, scor 15-12, iar în ultima dispută va întâlni echipa Pays D’Aix Natation.

Cu două victorii deja la activ, VK Novi Belgrad şi Primorac Kotor şi-au asigurat prezenţa în grupele Ligii Campionilor.

Pentru şase locuri disponibile în grupele Ligii Campionilor joacă 10 echipe, la trei turnee preliminare – Belgrad, Sabadell şi Zagreb.

Campioana CSM Oradea, direct în grupele Ligii Campionilor



Primele două clasate la fiecare turneu se califică în grupele Ligii Campionilor, fază în care a ajuns direct campioana CSM Oradea.

Campioana României va juca în grupa C, cu formaţiile FTC Budapesta, câştigătoarea grupei A de calificare, din care face parte şi Steaua, plus echipa de pe locul 2 în grupa C de calificare, în care joacă HAVK Mladost Zagreb, AN Brescia şi Vouliagmeni NC, informează news.ro.

Meciurile din grupe vor începe în data de 14 octombrie.

