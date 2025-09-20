FOTO Steaua, dezmembrată în Champions League! A primit 20 de goluri după 0-7 în prima repriză

Steaua, dezmembrată &icirc;n Champions League! A primit 20 de goluri după 0-7 &icirc;n prima repriză Polo
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Parcurs dezamăgitor pentru vicecampioana României.

TAGS:
SteauaVK Novi BeogradLEN Euro CupChampions LeagueCSM Oradea
Din articol

Vicecampioana Steaua Bucureşti a fost învinsă şi sâmbătă, la turneul A din preliminariile Ligii Campionilor, scor 20-6, cu VK Novi Beograd, finalista ediţiei trecute a competiţiei. 

Cu două eşecuri la activ, Steaua Bucureşti ratează calificarea în grupele Ligii Campionilor şi va continua în LEN Euro Cup.

VK Novi Beograd s-a distrat cu ”militarii”

Scorul pe reprize a fost 7-0, 3-2, 5-2, 5-2, iar principalii marcatori au fost Pljevancic 3 goluri, Cuk 3, Trtovic 3, pentru gazda turneului.

Pentru Steaua au marcat Georgescu, Fulea, Vucinic, Fenech, Oanţă şi Ţepeluş, toţi cu câte 1 gol.

În prima partidă a zilei, Primorac Kotor - Pays D’Aix Natation, scor 17-8.

În primul meci de la Belgrad, Steaua a fost învinsă de formaţia muntenegreană Primorac Kotor, scor 15-12, iar în ultima dispută va întâlni echipa Pays D’Aix Natation.

Cu două victorii deja la activ, VK Novi Belgrad şi Primorac Kotor şi-au asigurat prezenţa în grupele Ligii Campionilor.

Pentru şase locuri disponibile în grupele Ligii Campionilor joacă 10 echipe, la trei turnee preliminare – Belgrad, Sabadell şi Zagreb. 

Campioana CSM Oradea, direct în grupele Ligii Campionilor

Primele două clasate la fiecare turneu se califică în grupele Ligii Campionilor, fază în care a ajuns direct campioana CSM Oradea.

Campioana României va juca în grupa C, cu formaţiile FTC Budapesta, câştigătoarea grupei A de calificare, din care face parte şi Steaua, plus echipa de pe locul 2 în grupa C de calificare, în care joacă HAVK Mladost Zagreb, AN Brescia şi Vouliagmeni NC, informează news.ro.

Meciurile din grupe vor începe în data de 14 octombrie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului. Cum a fost realizat cel mai spectaculos drum din țară | GALERIE FOTO
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului. Cum a fost realizat cel mai spectaculos drum din țară | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, &icirc;n sf&acirc;rșit victorie! Dar cu o echipă decimată &icirc;n acest sezon
Dinamo, în sfârșit victorie! Dar cu o echipă decimată în acest sezon
ULTIMELE STIRI
Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0. Rădoi n-a trecut Dunărea lui Balint, Dur-Bozoancă și Lameira
Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-0. Rădoi n-a trecut Dunărea lui Balint, Dur-Bozoancă și Lameira
Lens - Lille, ACUM, LIVE pe VOYO. Derby-uri tari &icirc;n etapa a 5-a din Ligue 1. Toate rezultatele
Lens - Lille, ACUM, LIVE pe VOYO. Derby-uri tari în etapa a 5-a din Ligue 1. Toate rezultatele
Ioan Ovidiu Sabău a răbufnit! Și-a făcut praf un jucător după eșecul cu FC Argeș: &rdquo;Faci glume cu el?&rdquo;
Ioan Ovidiu Sabău a răbufnit! Și-a făcut praf un jucător după eșecul cu FC Argeș: ”Faci glume cu el?”
Ce a făcut Benfica Lisabona la primul meci cu Jose Mourinho pe banca tehnică
Ce a făcut Benfica Lisabona la primul meci cu Jose Mourinho pe banca tehnică
Fulham - Brentford ACUM pe VOYO, remontada &icirc;n două minute după eroarea etapei! Cuplul fenomenal Iwobi - Bassey, la datorie pe &rdquo;Craven Cottage&rdquo;
Fulham - Brentford ACUM pe VOYO, remontada în două minute după eroarea etapei! Cuplul fenomenal Iwobi - Bassey, la datorie pe ”Craven Cottage”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: &rdquo;Drumul nostru se desparte aici&rdquo;

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”

Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League

Pleacă de la Liverpool după opt ani și semnează cu rivala din Champions League

Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia

Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia

Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: &rdquo;E prea bun ca să mai predea banderola!&rdquo;

Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: ”E prea bun ca să mai predea banderola!”

Gigi Becali nu l-a iertat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Botoșani: &bdquo;A făcut un cadou&rdquo;

Gigi Becali nu l-a iertat după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou”

Valeriu Iftime e sigur: &rdquo;Dacă Becali nu schimbă antrenorul, trăiește &icirc;ntr-un vis paralel&rdquo;

Valeriu Iftime e sigur: ”Dacă Becali nu schimbă antrenorul, trăiește într-un vis paralel”

CITESTE SI
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

stirileprotv Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!