Calificată direct în grupele LEN Euro Cup, echipa de polo masculin a lui Dinamo și-a aflat adversarele și programul meciurilor din faza grupelor.

”POLO. Jucăm din nou în cupele europene: știm adversarii și programul din grupa de LEN Euro Cup

Dinamo continuă parcursul european la polo, relansat în urmă cu două sezoane. Anul acesta, jucătorii antrenați de Andrei Mateiași vor evolua direct în grupele LEN Euro Cup.

👉Vor fi 6 meciuri (sistem tur-retur): 3 în deplasare și 3 acasă.

Dinamo face parte din Grupa B, cu următoarea componență:

- BARCELONA (locul 3 în Spania)

- SZOLNOK (locul 3 în Ungaria)

- TRIESTE (locul 4 în Italia)

Primele două se califică mai departe!

Programul meciurilor:

16.10.2025: DINAMO - SZOLNOK

30.10.2025: BARCELONA - DINAMO

13.11.2025: TRIESTE - DINAMO

20.11.2025: SZOLNOK - DINAMO

04.12.2025: DINAMO - BARCELONA

12.02.2026: DINAMO - TRIESTE”, a postat CS Dinamo București.

Meciurile de acasă se vor disputa în bazinul Dinamo.

Dinamo - CSU Oradea 23-6 în ultimul meci din campionat, din nou cu veteranul Cosmin Radu MVP



Echipa din Ștefan cel Mare a reușit o victorie la scor în ultimul meci de campionat, 23-6 cu CSU Oradea, partidă contând pentru etapa a doua a Superligii Naționale de polo.

Veteranul Cosmin Radu a fost din nou MVP, cu 5 goluri marcate.

