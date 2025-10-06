PROGRAM Dinamo - Barcelona în cupele europene! Primul meci se joacă în această lună

Echipa din Ștefan cel Mare și-a aflat adversarele din LEN Euro Cup.

Calificată direct în grupele LEN Euro Cup, echipa de polo masculin a lui Dinamo și-a aflat adversarele și programul meciurilor din faza grupelor.

”POLO. Jucăm din nou în cupele europene: știm adversarii și programul din grupa de LEN Euro Cup

Dinamo continuă parcursul european la polo, relansat în urmă cu două sezoane. Anul acesta, jucătorii antrenați de Andrei Mateiași vor evolua direct în grupele LEN Euro Cup.

👉Vor fi 6 meciuri (sistem tur-retur): 3 în deplasare și 3 acasă.

Dinamo face parte din Grupa B, cu următoarea componență:

- BARCELONA (locul 3 în Spania)

- SZOLNOK (locul 3 în Ungaria)

- TRIESTE (locul 4 în Italia)

Primele două se califică mai departe!

Programul meciurilor:

16.10.2025: DINAMO - SZOLNOK

30.10.2025: BARCELONA - DINAMO

13.11.2025: TRIESTE - DINAMO

20.11.2025: SZOLNOK - DINAMO

04.12.2025: DINAMO - BARCELONA

12.02.2026: DINAMO - TRIESTE”, a postat CS Dinamo București.

Meciurile de acasă se vor disputa în bazinul Dinamo.

Cosmin Radu, invitat la Poveștile Sport.ro

