”POLO. Jucăm din nou în cupele europene: știm adversarii și programul din grupa de LEN Euro Cup
Dinamo continuă parcursul european la polo, relansat în urmă cu două sezoane. Anul acesta, jucătorii antrenați de Andrei Mateiași vor evolua direct în grupele LEN Euro Cup.
👉Vor fi 6 meciuri (sistem tur-retur): 3 în deplasare și 3 acasă.
Dinamo face parte din Grupa B, cu următoarea componență:
- BARCELONA (locul 3 în Spania)
- SZOLNOK (locul 3 în Ungaria)
- TRIESTE (locul 4 în Italia)
Primele două se califică mai departe!
Programul meciurilor:
16.10.2025: DINAMO - SZOLNOK
30.10.2025: BARCELONA - DINAMO
13.11.2025: TRIESTE - DINAMO
20.11.2025: SZOLNOK - DINAMO
04.12.2025: DINAMO - BARCELONA
12.02.2026: DINAMO - TRIESTE”, a postat CS Dinamo București.
Meciurile de acasă se vor disputa în bazinul Dinamo.
Dinamo - CSU Oradea 23-6 în ultimul meci din campionat, din nou cu veteranul Cosmin Radu MVP
Echipa din Ștefan cel Mare a reușit o victorie la scor în ultimul meci de campionat, 23-6 cu CSU Oradea, partidă contând pentru etapa a doua a Superligii Naționale de polo.
Veteranul Cosmin Radu a fost din nou MVP, cu 5 goluri marcate.
Ce au făcut Steaua și Rapid în preliminariile LEN Euro Cup, competiție în care Dinamo este direct calificată în grupe
CSA Steaua Bucureşti a încheiat cu o înfrângere participarea în Grupa C a turului preliminar al competiţiei masculine de polo pe apă LEN Euro Cup, duminică, la Sibenik (Croaţia), în timp ce CS Rapid a obţinut o victorie.
CSA Steaua a fost întrecută de VK Solaris Sibenik cu 13-12 (3-4, 4-2, 5-4, 1-2).
Pentru vicecampioana României au marcat Vlad Georgescu (2), Tudor Fulea (2), Djordje Vucinic (2), Francesco Iudean (2), Andrei Neamţu (1), Alex Fenech (1), Andrija Jaukovic (1), David Bota (1).
Golurile gazdelor au fost reuşite de Luka Bajic (3), Andrija Vlahovic (3), Roko Pelicaric (2), David Mijic (2), Niko Cubranic (2), Eugen Koprcina (1).
CS Rapid a reuşit primul său succes, 15-11 (4-2, 3-4, 4-4, 4-1) cu WPC Dinamo Tbilisi.
Antun Goreta a marcat 5 goluri pentru Rapid, Viktor Kovats 3, Nikola Giga 3, Ivan Vrbnjak 2, Răzvan Rath 1 şi Matei Baciu 1.
Golurile georgienilor au fost înscrise de Dragan Draskovic 4, Nikola Bucan 3, Saba Tkeşelaşvili 2, Ghiorghi Magrakvelidze 1, Artiom Dihtarenko 1.
În clasamentul final, VK Solaris a ocupat primul loc, cu 9 puncte, urmată de Steaua, 6 puncte, Rapid, 3 puncte, Dinamo Tbilisi, 0 puncte.
Primele două clasate în grupă s-au calificat în grupele principale ale LEN Euro Cup, notează Agerpres, iar celelalte două echipe vor continua în Conference Cup.
