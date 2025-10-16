CSM Oradea a fost învinsă de formaţia maghiară FTC Telekom Wateropolo (Ferencvaros Budapesta), cu scorul de 19-11 (4-2, 7-1, 3-3, 5-4), miercuri seara, la Budapesta, la debutul în Grupa C a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Campioana României a pierdut fără drept de apel în faţa câştigătoarei ultimele două ediţii ale competiţiei.

Oradea a avut un surprinzător 2-0, dar maghiarii au înscris apoi de cinci ori la rând, iar în al doilea sfert au făcut recital, 7-1.

Finalul meciului a fost mai echilibrat, după ce Ferencvaros a folosit inclusiv juniori de 18-19 ani, aflați la debutul în Champions League.

