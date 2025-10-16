VIDEO Campioana Ungariei a nenorocit campioana României în Champions League! ”Rocket incoming”

Campioana Ungariei a nenorocit campioana Rom&acirc;niei &icirc;n Champions League! &rdquo;Rocket incoming&rdquo; Polo
Alexandru Hațieganu
CSM Oradea nu a avut nicio șansă în fața lui Ferencvaros.

CSM Oradea a fost învinsă de formaţia maghiară FTC Telekom Wateropolo (Ferencvaros Budapesta), cu scorul de 19-11 (4-2, 7-1, 3-3, 5-4), miercuri seara, la Budapesta, la debutul în Grupa C a Ligii Campionilor la polo pe apă masculin.

Campioana României a pierdut fără drept de apel în faţa câştigătoarei ultimele două ediţii ale competiţiei.

Oradea a avut un surprinzător 2-0, dar maghiarii au înscris apoi de cinci ori la rând, iar în al doilea sfert au făcut recital, 7-1.

Finalul meciului a fost mai echilibrat, după ce Ferencvaros a folosit inclusiv juniori de 18-19 ani, aflați la debutul în Champions League.

Golurile orădenilor au fost înscrise de Filip Gardasevic (4), Sebastian Oltean (3), Tiberiu Negrean (1), Flavius Nichita Ilisie (1), Ivan Gusarov (1), Petar Velkic (1).

Pentru Ferencvaros au punctat Zsombor Vajk Vismeg (5 goluri), Akos Nagy (3), Vendel Csaba Vigvari (3), Edoardo Di Somma (2), Szilard Jansik (2), Viktor Bator Pajan (1), Marton Gyorgy Vamos (1), Gergo Janos Fekete (1), Vince Daniel Varga (1).

Ferencvaros, cea mai bună echipă a Europei în momentul de față

Trupa din Budapesta are în palmares 27 de titluri de campioană (ultimele patru consecutive), 25 de Cupe ale Ungariei (ultimele opt consecutive) și 3 trofee Champions League (2019, 2024 și 2025), plus alte 12 trofee continentale (Euro Cup, Cupa Cupelor, Supercupa Europei)!

CSM Oradea va juca următorul meci pe 28 octombrie, acasă, cu VPK Primorac Kotor.

Foto și video: FTC Water Polo

