FOTO Ne-au bătut rău ungurii! Ce a pățit campioana României la Budapesta

CSM Oradea nu a făcut față în Euro Cup celor de la BVSC.

CSM Oradea a fost învinsă de echipa maghiară BVSC Manna ABC, cu scorul de 14-8 (2-3, 5-1, 1-1, 6-3), miercuri seara, la Budapesta, în prima manşă a sferturilor de finală ale Euro Cup la polo pe apă masculin.

BVSC Manna ABC - CSM Oradea 14-8 în sferturile Euro Cup

Campioana României a început foarte bine şi a condus cu 3-1, dar apoi gazdele au preluat controlul şi au marcat de patru ori la rând, avantajul echipei maghiare crescând până la şase goluri.

Golurile orădenilor au fost marcate de Filip Gardasevic (3), Tiberiu Negrean (2), Ferenc Istvan Czenk (1), Ivan Gusarov (1), David Belenyesi (1).

Pentru BVSC Manna ABC au înscris Erik Richard Csacsovszky (3), Balint Zsombor Ekler (3), Miklos Csapo (2), Levente Zsombor Szeghalmi (2), David Marcell Tatrai (1), Mor Benedek (1), Benedek Batizi (1), Erik Bundschuh (1).

”Promitem revanșa acasă”

Manşa secundă va avea loc pe 28 martie, la Oradea.

Învingătoarea dintre CSM Oradea şi BVSC Manna ABC va juca în semifinale (25 aprilie, respectiv 9 mai) cu Panathinaikos Atena şi VK Jadran Split.

Info: Agerpres

Foto: CSM Oradea Polo

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
Un fotbalist de la Dinamo va debuta la echipa națională în această lună! ”Abilități foarte bune”
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Radu luptă pentru sferturile Europa League în Lyon - Celta, gafeurul Kovacs arbitrează Roma - Bologna!
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Negru, tricolor cu acte în regulă! Fotbalistul din Anglia a fost convocat în premieră la națională
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid

Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Atacantul vine din play-out
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
Sportul din România care trimite două echipe masculine în aceeași grupă din Champions League!
CSM Oradea face spectacol în Champions League! Victorie fără drept de apel pentru formația lui Cristian Achim
Campioana Ungariei a nenorocit campioana României în Champions League! ”Rocket incoming”
Duel românesc absolut FABULOS pentru sferturile Champions League! ”Doamnelor și domnilor, suntem în Top 8”
Victorii pe linie pentru o echipă românească în Champions League: ”A fost un weekend senzaționaaal!”
Se anunță naturalizări pentru naționala României! ”Obiectiv clar: calificarea la turneul final!”
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

