CSM Oradea a fost învinsă de echipa maghiară BVSC Manna ABC, cu scorul de 14-8 (2-3, 5-1, 1-1, 6-3), miercuri seara, la Budapesta, în prima manşă a sferturilor de finală ale Euro Cup la polo pe apă masculin.

Campioana României a început foarte bine şi a condus cu 3-1, dar apoi gazdele au preluat controlul şi au marcat de patru ori la rând, avantajul echipei maghiare crescând până la şase goluri.

Golurile orădenilor au fost marcate de Filip Gardasevic (3), Tiberiu Negrean (2), Ferenc Istvan Czenk (1), Ivan Gusarov (1), David Belenyesi (1).

Pentru BVSC Manna ABC au înscris Erik Richard Csacsovszky (3), Balint Zsombor Ekler (3), Miklos Csapo (2), Levente Zsombor Szeghalmi (2), David Marcell Tatrai (1), Mor Benedek (1), Benedek Batizi (1), Erik Bundschuh (1).

”Promitem revanșa acasă”

Manşa secundă va avea loc pe 28 martie, la Oradea.

Învingătoarea dintre CSM Oradea şi BVSC Manna ABC va juca în semifinale (25 aprilie, respectiv 9 mai) cu Panathinaikos Atena şi VK Jadran Split.