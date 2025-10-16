Slask Wroclaw - U-BT Cluj 94-93 în EuroCup (m)

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă la limită de echipa poloneză Slask Wroclaw, cu 94-93 (22-24, 16-26, 32-23, 24-20), miercuri seara, în deplasare, într-o partidă din Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup. Campioana României a făcut o primă repriză foarte bună şi avea la pauză avans de 12 puncte (50-38), însă a urmat o a doua jumătate slabă. Cu două minute înainte de final, Slask conducea cu 94-86, dar ''U'' a înscris ultimele şapte puncte ale meciului, însă nu a obţinut nimic. Cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Mihai Silvăşan au fost Daron Russell, cu 21 puncte, 8 recuperări, 15 pase decisive, Trey Woodbury, cu 20 p, 3 rec, Mitchell Creek, cu 18 p, 3 rec, Dusan Miletic, 13 p, 13 rec. De la Slask, antrenată de letonul Ainars Bagatskis (ex-CSO Voluntari), s-au remarcat Stefan Djordjevic, 19 p, 8 rec, Noah Kirkwood, 15 p, 7 rec, 3 pd, Kadre Gray (ex-CS Vâlcea), 14 p, 3 rec, 6 pd, Jakub Niziol, 14 p, 6 rec, 6 pd. Marţi, în celelalte meciuri din grupă, Cedevita Olimpija Ljubljana a dispus de Aris Salonic Betsson cu 80-59, iar Veolia Towers Hamburg a pierdut acasă cu 85-106 meciul cu Bahceşehir College Istanbul. În etapa a patra, pe 22 octombrie, U-BT Cluj-Napoca va juca acasă cu Umana Reyer Venezia.



CSM Oradea - AEK Larnaca 89-75 la debutul în Europe Cup (m), urmează derby-ul cu Corona Brașov

CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins echipa cipriotă Petrolina AEK Larnaca, scor 89-75 (26-21, 18-15, 25-21, 20-18), miercuri seara, pe teren propriu, în meciul său de debut în Grupa C a competiţiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Vicecampioana României a controlat jocul de la un capăt la altul, câştigând fără emoţii. Sayeed Pridgett, cu 18 puncte, 3 pase decisive, Thomas Bropleh, 15 p, 7 rec, Kris Richard, 10 p, 3 rec, 3 pd, Emmanuel Nzekwesi, 12 p, 9 rec, au fost cei mai buni de la orădeni. De la oaspeţi s-au remarcat Jesse Hunt, 18 p, 9 rec, Taveion Hollingsworth, 17 p, 4 rec, 8 pd, Talon Cooper, 13 p, Jayveous McKinnis, 10 p, 6 rec. În celălalt meci din Grupa C, CSM Corona Braşov a fost învinsă de echipa turcă Aliaga Petkimspor, cu scorul de 85-74 (22-16, 28-19, 18-20, 17-19), miercuri seara, la Izmir. În etapa a doua, pe 22 octombrie, vor avea loc partidele Petrolina AEK Larnaca - Aliaga Petkimspor şi Corona Braşov - CSM CSU Raiffeisen Oradea. Aliaga Petkimspor - Corona Brașov 85-74 la debutul în Europe Cup (m)

CSM Corona Braşov a fost învinsă de echipa turcă Aliaga Petkimspor, cu scorul de 85-74 (22-16, 28-19, 18-20, 17-19), miercuri seara, la Izmir, în primul său meci din Grupa C a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup. Gazdele au dominat meciul de la un capăt la altul, braşovenii având o singură dată avantaj, cu 7-6. Echipa turcă a condus şi la 20 de puncte, în cele din urmă impunându-se la o diferenţă de 11 puncte. Mihai Măciucă, 15 puncte, 3 recuperări, Tyrell Johnson, cu 14 p, 4 rec, şi Selim Fofana, 13 p, 4 rec, 9 pase decisive, s-au remarcat de la Corona. Yannick Franke, cu 19 p, 8 rec, 4 pd, a fost MVP-ul echipei Aliaga Petkimspor, evoluţii apreciate având şi David Efianayi, 10 p, 7 pd, Roberts Blumbergs, 14 p, 5 rec, Jehyve Floyd, 11 p, 5 rec. Pe 22 octombrie, Corona Braşov va primi vizita echipei CSM CSU Oradea. CS Vâlcea - Rasta Vechta 72-91 în Europe Cup (m), la debutul absolut al vâlcenilor în cupele europene

CS Vâlcea 1924, la debutul său absolut în cupele europene, a fost învinsă fără drept de apel de echipa germană Rasta Vechta, cu 91-72 (27-16, 20-19, 15-21, 29-16), miercuri seara, în Sala Sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea, în Grupa G a competiţiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Medaliata cu bronz din ediţia trecută a Ligii Naţionale a fost dominată în primul sfert, a reuşit o revenire spectaculoasă în sfertul al treilea şi a egalat, 54-54, dar oaspeţii au marcat opt puncte consecutive şi s-au desprins decisiv, câştigând la 19 puncte. Belgianul Emmanuel Lecomte a fost MVP-ul vâlcenilor, cu 24 puncte, 6 pase decisive, dar evoluţii notabile au avut şi Lucas Tohătan, 10 p, 3 recuperări, şi Rareş Uţă, 10 p, 7 rec. De la oaspeţi s-au remarcat TJ Bamba, 12 p, 4 rec, Joschka Ferne, 18 p, Tommy Kuhse, 13 p, 6 rec, 9 pd, Lars Thiemann, 10 p, 5 rec, Lloyd Pandi, 12 p, 9 rec, 4 pd. În celălalt meci al grupei se înfruntă Sporting Lisabona şi Dinamo BDS Sassari. CS Vâlcea va juca următorul meci pe 22 octombrie, în deplasare cu echipa italiană Dinamo BDS Sassari. UFAB49 - Rapid 79-86 în EuroCup (f), a doua victorie consecutivă pentru fetele din Giulești

CS Rapid Bucureşti a învins formaţia franceză UFAB49, cu scorul de 86-79 (31-23, 24-23, 20-16, 11-17), miercuri seara, la Angers, într-un meci din Grupa I a competiţiei de baschet feminin FIBA EuroCup. Rapid a bifat a doua victorie consecutivă, la capătul unui meci pe care l-a controlat şi în care a condus permanent. Slovaca Miroslava Mistinova, cu 33 puncte şi 9 recuperări, a fost artizana victoriei. De la Rapid s-au mai remarcat Ana Ivan, 18 p, 5 rec, 4 pase decisive, Taylor Murray, 17 p, 5 rec, 4 pd. Cele mai bune de la gazde au fost Laura Mendez, cu 21 p, 4 rec, 5 pd, Marine Dursus, 15 p, 4 pd, Eve Mahoutou, 14 p, 5 rec. În celălalt meci al grupei, Movistar Estudiantes Madrid a învins în deplasare echipa slovacă Piestanske Cajky, cu 64-52. CS Rapid e lider, cu 4 puncte, urmată de UFAB49, 3 puncte, Movistar Estudiantes, 3 puncte, Piestanske Cajky, 2 puncte. Rapid va juca următorul meci pe 2 octombrie, la Madrid, cu Movistar Estudiantes.



Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe - Szekszard 49-63 în EuroCup (f)

ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a fost învinsă de echipa maghiară TARR KSC Szekszard, cu scorul de 63-49 (13-12, 16-11, 17-13, 17-13), miercuri seara, în Sala Sporturilor ''Szabo Kati'' din Sfântu Gheorghe, într-un meci din Grupa D a competiţiei de baschet feminin FIBA EuroCup. Campioana României a pierdut şi al doilea meci din grupă, după ce a fost dominată în cea mai mare parte a timpului. Echipa din ţara vecină a condus şi la 19 puncte în acest meci, pe care l-a câştigat fără emoţii. Emily Potter a reuşit 16 puncte şi 7 recuperări pentru Sepsi-SIC, iar Domonique Davis a contribuit cu 10 p, 8 rec, 3 pase decisive. De la oaspete s-au remarcat Liza Karlen, cu 17 p, 13 rec, şi Carolina Rodrigues, 16 p, 5 pd. În celălalt meci al grupei, GEAS Basket Sesto San Giovanni a pierdut acasă cu Kangoeroes Basket Mechelen, scor 54-72. Kangoeroes Basket Mechelen şi TARR KSC Szekszard au câte 4 puncte, iar GEAS şi Sepsi-SIC, câte 2 puncte. În etapa a treia, formaţia covăsneană va juca la Milano cu GEAS, pe 22 octombrie. Info: Agerpres Foto: U-BT Cluj-Napoca

