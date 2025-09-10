OPINIE Visul unor nopți de vară. Domnule Lucescu, ce ați avut cu Baiaram, Mitriță sau Olaru?

Visul unor nopți de vară. Domnule Lucescu, ce ați avut cu Baiaram, Mitriță sau Olaru? Opinii
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Shakespeare scria comedia romantică ,,Visul unei nopți de vară”, însă naționala lui Lucescu a transformat povestea aceasta într-o dramă cu accente comice pentru iubitorul de fotbal din România.

TAGS:
Cipru - RomaniaMircea LucescuopinieCristi PinteaCM 2026preliminariiCupa Mondiala
Din articol

de Cristi PINTEA

Am spus visul unor nopți de vară pentru că asta așteptau fanii. Toți speram să trăim sau să retrăim nopțile de vis de la Mondialul din ‘94. Din păcate, totul va rămâne doar un vis frumos, hai să fim realiști. Declarațiile optimiste de după meci sunt doar un preș sub care se aruncă actuala neputință a naționalei României. Echipa care făcea milioane de inimi să bată la unison în vara trecută nu mai este, poate și acel entuziasm a mai pierit între timp și ne-am întors la vremurile nu de mult trecute. 

Domnule Lucescu, ce ați avut cu Baiaram, Mitriță sau Olaru?

Poate nu sunt în măsură să judec strategia lui Mircea Lucescu, recunosc, dar atunci când nu sunt singurul și totul este evident, cred că pot expune o părere. Ies de pe teren Marin și Man, intră Șut și Sorescu. Un mijlocaș convertit în fundaș în ultima perioadă și un mijlocaș la închidere. Tănase intră doar pentru că se accidentează Șut. Jucătorul care a creat cele mai multe faze periculoase în Liga 1 (conform statisticilor) prinde doar câteva minute printr-o conjunctură. 

Cu ce oare au greșit Baiaram, Mitriță sau Olaru? 

Mă întreb pentru că cei trei au adunat împreună 17 minute (toate ale lui Mitriță) în jocurile din această pauză competițională. Baiaram pe val la Craiova, om de bază în parcursul excelent al echipei în campionat și Europa. Mitriță are șapte goluri și patru pase decisive în nouă meciuri jucate în campionatul din China. Olaru revenit după accidentare și în creștere de formă, om important în calificarea echipei în grupele Europa League. Probabil nu vom primi niciodată răspunsul și nu avem de unde să știm dacă am fi câștigat partida cu ei pe teren. Măcar am fi încercat totul. Acum vom bifa o nouă Cupă Mondială din fața televizoarelor. A 8-a!

A fost visul unor nopți de vară…

  • Mircea lucescu cipru
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
ARTICOLE PE SUBIECT
Prăbușirea unui monument
Prăbușirea unui monument
Tun financiar pentru Oțelul Galați! De unde primesc &bdquo;oțelarii&ldquo; 600.000 de euro
Tun financiar pentru Oțelul Galați! De unde primesc „oțelarii“ 600.000 de euro
Ce lovitură! Alin Fică semnează, după ce a ratat transferul la Rapid
Ce lovitură! Alin Fică semnează, după ce a ratat transferul la Rapid
Rom&acirc;nia va juca la barajul pentru CM 2026: posibilele adversare + c&acirc;nd sunt programate meciurile
România va juca la barajul pentru CM 2026: posibilele adversare + când sunt programate meciurile
Vedeta Rom&acirc;niei, zero pe linie și la Nicosia: cel mai slab de pe teren și certat de Lucescu!
Vedeta României, zero pe linie și la Nicosia: cel mai slab de pe teren și certat de Lucescu!
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;Acum am &icirc;nchis telefonul cu el&rdquo;
Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu, direct &icirc;n cartea recordurilor după Cipru - Rom&acirc;nia 2-2
Mircea Lucescu, direct în cartea recordurilor după Cipru - România 2-2
Dinamo a mai renunțat la doi jucători: &rdquo;Le dorim mult succes!&rdquo;
Dinamo a mai renunțat la doi jucători: ”Le dorim mult succes!”
Selecționerul Austriei a văzut ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Cipru - Rom&acirc;nia și a dat verdictul
Selecționerul Austriei a văzut ce s-a întâmplat în Cipru - România și a dat verdictul
Mircea Lucescu, făcut praf și pulbere: &bdquo;Antrenor expirat&ldquo; / &bdquo;Pensionar senil cu pretenții de doctor &icirc;n fotbal&ldquo;
Mircea Lucescu, făcut praf și pulbere: „Antrenor expirat“ / „Pensionar senil cu pretenții de doctor în fotbal“
C&acirc;ți jucători din Superliga Rom&acirc;niei au evoluat &icirc;n șocul serii, Norvegia - Moldova 11-1
Câți jucători din Superliga României au evoluat în șocul serii, Norvegia - Moldova 11-1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Cipru - Rom&acirc;nia 2-2 | Dezamăgire totală pentru &bdquo;tricolorii&rdquo; lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cipru - România 2-2 | Dezamăgire totală pentru „tricolorii” lui Lucescu! Situație extrem de complicată

Cum arată grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

Cum arată grupa României din preliminariile CM 2026 după 2-2 cu Cipru

FRF a anunțat lotul Rom&acirc;niei pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena

FRF a anunțat lotul României pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură &icirc;n mercato: &rdquo;Se comportă ca o echipă din Turcia&rdquo;

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia”

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;Acum am &icirc;nchis telefonul cu el&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct și a vorbit despre accidentarea lui Șut după Cipru - România: ”Acum am închis telefonul cu el”

CITESTE SI
Apărare pe datorie. Rom&acirc;nia primește a doua cea mai mare alocare de &icirc;mprumuturi europene prin programul SAFE

stirileprotv Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut &rdquo;managerul anului&rdquo; &icirc;n schimbul unei mite de 40.000 de lei

stirileprotv Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Trei din zece rom&acirc;ni nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

stirileprotv Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!