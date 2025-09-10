Am spus visul unor nopți de vară pentru că asta așteptau fanii. Toți speram să trăim sau să retrăim nopțile de vis de la Mondialul din ‘94. Din păcate, totul va rămâne doar un vis frumos, hai să fim realiști. Declarațiile optimiste de după meci sunt doar un preș sub care se aruncă actuala neputință a naționalei României. Echipa care făcea milioane de inimi să bată la unison în vara trecută nu mai este, poate și acel entuziasm a mai pierit între timp și ne-am întors la vremurile nu de mult trecute.



Domnule Lucescu, ce ați avut cu Baiaram, Mitriță sau Olaru?



Poate nu sunt în măsură să judec strategia lui Mircea Lucescu, recunosc, dar atunci când nu sunt singurul și totul este evident, cred că pot expune o părere. Ies de pe teren Marin și Man, intră Șut și Sorescu. Un mijlocaș convertit în fundaș în ultima perioadă și un mijlocaș la închidere. Tănase intră doar pentru că se accidentează Șut. Jucătorul care a creat cele mai multe faze periculoase în Liga 1 (conform statisticilor) prinde doar câteva minute printr-o conjunctură.



Cu ce oare au greșit Baiaram, Mitriță sau Olaru?



Mă întreb pentru că cei trei au adunat împreună 17 minute (toate ale lui Mitriță) în jocurile din această pauză competițională. Baiaram pe val la Craiova, om de bază în parcursul excelent al echipei în campionat și Europa. Mitriță are șapte goluri și patru pase decisive în nouă meciuri jucate în campionatul din China. Olaru revenit după accidentare și în creștere de formă, om important în calificarea echipei în grupele Europa League. Probabil nu vom primi niciodată răspunsul și nu avem de unde să știm dacă am fi câștigat partida cu ei pe teren. Măcar am fi încercat totul. Acum vom bifa o nouă Cupă Mondială din fața televizoarelor. A 8-a!



A fost visul unor nopți de vară…

