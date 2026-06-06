Nicio surpriză! Cine a câștigat titlul de dublu la Roland Garros 2026

Nicio surpriză! Cine a câștigat titlul de dublu la Roland Garros 2026 Tenis
SPORT.RO
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Finala probei de dublu de la French Open s-a disputat sâmbătă, 6 iunie.

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Horacio ZeballosMarcel GranollersHarri HeliovaaraHenry PattenRoland Garros
Din articol

Spaniolul Marcel Granollers și argentinianul Horacio Zeballos, favoriți 1, și-au apărat cu succes titlul la dublu la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, după ce au învins în finală, sâmbătă, perechea Harri Heliovaara (Finlanda)/Henry Patten (Marea Britanie), favorită 2, cu 6-4, 6-2.

Granollers și Zeballos și-au apărat cu succes titlul la dublu la Roland Garros

Granollers și Zeballos, la al treilea titlu de Grand Slam, după succesele din 2025 de la French Open și US Open, nu au pierdut niciun set în actuala ediție de la Roland Garros.

În afara celor două titluri câștigate, cei doi au mai disputat alte 3 finale majore împreună, pe care însă le-au pierdut la US Open (2019), respectiv la Wimbledon (2021, 2023), informează Agerpres.

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