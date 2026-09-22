Deși așteptările erau mari, FCSB a început sub așteptări actualul sezon. Formația patronată de Gigi Becali a fost eliminată încă din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de cinci partide.

Vali Badea știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB

În contextul prezentat mai sus, Gigi Becali a decis o schimbare pe banca tehnică. Deși avea ultimatum, Marius Baciu a câștigat în fața Universității Craiova, astfel că patronul a transmis că Laurențiu Reghecampf va fi instalat în rolul de antrenor.

Vali Badea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți atacanți ce au evoluat la Steaua (n.r. - actual FCSB). În stagiunea 2006/2007, Badea marca o „dublă” în meciul cu Standard Liege, iar formația patronată de Gigi Becali reușea accederea în grupele Ligii Campionilor.

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul UEFAntastic despre numirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca fostei sale echipe. Vali Badea, în ciuda faptului că nu a colaborat cu „Reghe”, e de părere că antrenorul trebuie să o ia pas cu pas, titlul în SuperLiga fiind principalul obiectiv.

Cât despre calificarea în Liga Campionilor, Vali Badea, cu regret în voce, a transmis că celelalte țări au investit mult mai mult în sport, acesta fiind motivul pentru care România nu a mai oferit de 13 ani o echipă în faza principală de la „masa bogaților”.

„Nu am lucrat cu el, dar e un antrenor care a făcut performanță. E stelist! Doamne ajută să reușească! În primul rând, să câștige campionatul. Cel mai apropiat obiectiv este acum să redreseze echipa, să le dea moral jucătorilor, să intre în play-off, să câștige campionatul și să le ia pas cu pas. Că dacă ne gândim la Liga Campionilor și nu ai șanse să câștigi campionatul...

(n.r. - De ce nu a mai ajuns o echipă din România în Liga Campionilor?) Chiar nu-mi dau seama. Probabil pentru că s-a investit foarte mult în afara României. Țările au investit foarte mult în infrastructură. Vedeți ce se întâmplă și prin Norvegia cu Brann, cu Bodø/Glimt. Asta ar trebui să fie și la noi un proiect, ce se încearcă și acum la Federație, dar Federația probabil nu are putere financiară să demareze un astfel de proiect. Cel mai indicat ar fi ca guvernul, statul să susțină sportul. Fotbalul românesc e dependent puțin de 3-4-5 echipe din SuperLiga, iar restul sunt toate finanțate de primării sau de Consiliile Județene”, a declarat Vali Badea pentru Sport.ro.