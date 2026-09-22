Mikel Arteta și-a dat acordul și semnează

Mikel Arteta și-a dat acordul și semnează Premier League
SPORT.RO
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Mikel Arteta și Arsenal au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului.

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Actualul contract al lui Arteta expiră la finalul acestui sezon, iar negocierile pentru prelungire au durat câteva luni. Cele două părți au ajuns acum la un acord final, informează BBC.

Mikel Arteta, contract până în 2029

Arteta ar urma să rămână la Arsenal cel puțin până în 2029. Spaniolul a preluat echipa în decembrie 2019 și poate ajunge astfel la cel puțin un deceniu pe banca londonezilor.

Spaniolul a condus-o pe Arsenal spre primul titlu după 20 de ani, în sezonul trecut. „Tunarii” au ajuns și până în finala Champions League, unde au pierdut în fața lui PSG la loviturile de departajare.

În actuala ediție de Premier League, Arsenal ocupă locul #2 după primele 5 etape, cu 12 puncte, la trei lungimi de liderul Manchester City. Londonezii au pierdut ultima partidă, 0-3 pe terenul lui Brighton. Primul eșalon englez se vede în exclusivitate pe VOYO.

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