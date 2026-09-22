Mikel Arteta și-a dat acordul și semnează

Actualul contract al lui Arteta expiră la finalul acestui sezon, iar negocierile pentru prelungire au durat câteva luni. Cele două părți au ajuns acum la un acord final, informează BBC.

Mikel Arteta, contract până în 2029

Arteta ar urma să rămână la Arsenal cel puțin până în 2029. Spaniolul a preluat echipa în decembrie 2019 și poate ajunge astfel la cel puțin un deceniu pe banca londonezilor.