România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Vali Badea, convins că Gică Hagi va revitaliza echipa națională

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară. În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de fotbaliști care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Dinamo, liderul din confruntarea internă, are doar doi membri la lot.

Vali Badea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți atacanți ce au evoluat la Steaua (n.r. - actual FCSB). În stagiunea 2006/2007, Badea marca o „dublă” în meciul cu Standard Liege, iar formația patronată de Gigi Becali reușea accederea în grupele Ligii Campionilor.

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul UEFAntastic despre numirea selecția făcută de Gică Hagi. Cei doi au colaborat în mandatul avut de „Rege” pe banca Stelei (n.r. - actual FCSB) între iulie - august 2007.

Deși era accidentat la acel moment, Vali Badea s-a arătat impresionat de calitatea umană de care a dat dovadă Gică Hagi. Cât despre echipa națională, fostul atacant a transmis că selecționerul este cel mai mare fotbalist pe care l-a dat România, astfel că e convins că „Regele” va face treabă bună.

„Da, am văzut, am citit și eu cine face parte din lot. Ăștia sunt jucătorii convocați de Hagi. Îmi doresc foarte mult să aibă rezultate, pentru că este cel mai mare fotbalist al țării, am lucrat cu el. Este un om care și-a investit toți banii în fotbalul românesc și mi-aș dori enorm să reușească și la echipa națională.

(n.r. - Ce are Gică Hagi și nu au avut foștii selecționeri ai României?) Numele! Bun, e și domnul Mircea Lucescu Lucescu...Dar domnul Mircea Lucescu a avut un nume foarte mare ca antrenor. La nivel de nume, Hagi e cel mai mare ca și jucător.

N-am apucat să lucrez cu el, în perioada aceea am avut o accidentare, dar știu că din punct de vedere moral a avut grijă să fiu foarte bine. Mă încuraja tot timpul când mergeam la antrenamente! Ca om și ca antrenor, are un suflet extraordinar”, a declarat Vali Badea pentru Sport.ro.