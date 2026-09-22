EXCLUSIV Vali Badea, convins că Gică Hagi va revitaliza echipa națională: „Cel mai mare”

Vali Badea, convins că Gică Hagi va revitaliza echipa națională: „Cel mai mare” Nationala
Iulian Stoica
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Vali Badea a vorbit despre Gică Hagi în postura de selecționer.

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Gica HagiVali BadeaEchipa Nationala
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România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Vali Badea, convins că Gică Hagi va revitaliza echipa națională

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară. În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de fotbaliști care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Dinamo, liderul din confruntarea internă, are doar doi membri la lot.

Vali Badea este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți atacanți ce au evoluat la Steaua (n.r. - actual FCSB). În stagiunea 2006/2007, Badea marca o „dublă” în meciul cu Standard Liege, iar formația patronată de Gigi Becali reușea accederea în grupele Ligii Campionilor.

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul UEFAntastic despre numirea selecția făcută de Gică Hagi. Cei doi au colaborat în mandatul avut de „Rege” pe banca Stelei (n.r. - actual FCSB) între iulie - august 2007.

Deși era accidentat la acel moment, Vali Badea s-a arătat impresionat de calitatea umană de care a dat dovadă Gică Hagi. Cât despre echipa națională, fostul atacant a transmis că selecționerul este cel mai mare fotbalist pe care l-a dat România, astfel că e convins că „Regele” va face treabă bună.

„Da, am văzut, am citit și eu cine face parte din lot. Ăștia sunt jucătorii convocați de Hagi. Îmi doresc foarte mult să aibă rezultate, pentru că este cel mai mare fotbalist al țării, am lucrat cu el. Este un om care și-a investit toți banii în fotbalul românesc și mi-aș dori enorm să reușească și la echipa națională.

(n.r. - Ce are Gică Hagi și nu au avut foștii selecționeri ai României?) Numele! Bun, e și domnul Mircea Lucescu Lucescu...Dar domnul Mircea Lucescu a avut un nume foarte mare ca antrenor. La nivel de nume, Hagi e cel mai mare ca și jucător.

N-am apucat să lucrez cu el, în perioada aceea am avut o accidentare, dar știu că din punct de vedere moral a avut grijă să fiu foarte bine. Mă încuraja tot timpul când mergeam la antrenamente! Ca om și ca antrenor, are un suflet extraordinar”, a declarat Vali Badea pentru Sport.ro.

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Cine este Vali Badea

Vali Badea și-a început cariera la Jiul Petroșani, club de la care a făcut pasul la FC Vaslui, în anul 2002. După patru sezoane în care atacantul a confirmat, Gigi Becali a scos din buzunar un milion de euro în schimbul serviciilor sale.

Aventura lui Vali Badea la formația patronată de Gigi Becali s-a încheiat în 2009, când acesta a semnat cu FCU Craiova. Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Poli Iași, FC Brașov, Al-Ain, Concordia Chiajna, Farul Constanța și UTA.

  • 17 meciuri și 3 goluri a adunat Vali Badea pentru Steaua (n.r. – actuala FCSB) în cupele europene

Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).
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