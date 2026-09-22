Deşi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau chiar Kylian Mbappé ocupă primele locuri în clasamentul celor mai bine plătiţi fotbalişti de către cluburile lor, cele trei vedete ale lumii fotbalului se află la ani-lumină distanţă de Faiq Bolkiah, a cărui avere familială este estimată la peste 18 miliarde de euro.

”Cel mai bogat fotbalist din lume” a devenit liber de contract

Deşi este complet necunoscut publicului larg, în ciuda trecerilor sale prin echipele de tineret de la Southampton, Leicester sau chiar Chelsea, atacantul în vârstă de 28 de ani este considerat de mai mulţi ani cel mai bogat jucător din lume, scrie News.ro.

Şi asta chiar dacă în prezent se află fără contract, după trei ani petrecuţi la Ratchaburi FC în prima divizie thailandeză, după cum a relevat ziarul Marca. Membru al familiei regale dintr-un stat extrem de bogat datorită rezervelor de gaz şi petrol

Rămas acum fără club, cel care a înregistrat trei apariţii în calitate de căpitan al naţionalei din Brunei între 2016 şi 2018 nu s-a făcut cunoscut prin talentul său cu mingea la picior, ci prin averea sa, prezentată ca fiind considerabilă.

Nepot al lui Hassanal Bolkiah (80 de ani), sultanul Bruneiului şi stăpânul unei averi de peste 18 miliarde de euro datorită numeroaselor resurse de hidrocarburi ale statului din sud-vestul Asiei, Faiq Bolkiah ar urma să moştenească o parte din aceasta, dar se bucură deja de ea în viaţa de zi cu zi, ducând un stil de viaţă destul de luxos în calitate de membru al familiei regale.

Un jucător mediocru care nu a reuşit să se impună în Europa

Capabil să joace pe flancul stâng sau ca atacant central, Faiq Bolkiah nu a reuşit niciodată să se impună în fotbalul european, în ciuda experienţelor sale din Anglia sau Portugalia. Şi, deşi a disputat mai multe meciuri în Youth League în timpul formării sale la Leicester, jucătorul din Brunei nu a jucat niciun meci în Premier League sau în prima ligă portugheză.

Nici în Thailanda performanţele sale nu l-au transformat într-o vedetă, având doar 4 goluri în 49 de meciuri începând cu sezonul 2022-2023, conform datelor site-ului specializat Transfermarkt.

Dar esenţialul stă în altă parte pentru cel care nu are nevoie de fotbal pentru a trăi, ci doar pentru a-şi trăi pe deplin pasiunea. Şi, în cel mai rău caz, dacă nu reuşeşte să găsească o nouă provocare pentru a-şi continua cariera, Faiq Bolkiah ar putea pur şi simplu să-şi cumpere propriul club de fotbal, notează rmcsport.fr.