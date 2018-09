"Premiul Oscar pentru Canelo!" Florian Ceafalau, despre decizia controversata din aceasta dimineata!

Un nou moment in care politica bate boxul. In box!

"Decizie controversata" a ajuns sa fie refrenul preferat al fanilor boxului. Atatea meciuri stricate de arbitri au fost in ultimii ani, incat oamenii care urmaresc acest sport au inceput sa se indeparteze de fenomen. Nu ma intelegeti gresit, coruptie si furturi au fost mereu in box, insa in ultimul deceniu a existat un vid de putere pe care agentii au incercat sa il umple cum au putut, tragand mai mult de sfori decat de sportivii lor.

Exista atatea meciuri in care "furt" e singurul mod in care poti descrie ce s-a intamplat in ring, incat o simpla enumerare ne-ar lua prea mult. Meciul din aceasta dimineata dintre Canelo si Golovkin nu se incadreaza la categoria "l-au furat de l-au rupt", asa cum s-a incadrat primul meci, cand GGG l-a batut clar si fara echivoc pe mexicanul favorit al celui mai influent om din box la ora actuala, insa demonstreaza inca o data ca atunci cand lucrurile sunt la limita, avantajul este de partea celui sustinut politic.

Oscar de la Hoya, fostul mare boxer ajuns agent si promotor, este cel mai rau lucru din box la ora actuala. Este noul Don King. Este omul care a stat in spatele unor decizii halucinante ale unor arbitri judecatori. Culmea, de fiecare data, in favoarea lui Canelo.

Sa ne aducem aminte cum Canelo a scos un egal dupa ce Mayweather l-a batut ca pe un junior? Noroc cu ceilalti doi arbitri, ca Oscar ar mai fi facut o ghidusie.

Sa ne aducem aminte de doamna arbitru care a disparut din box dupa ce i-a dat victoria lui Canelo in primul meci cu Golovkin, la o diferenta uluitoare de puncte?

Sa ne aducem aminte de poza din avionul privat al lui Oscar, alaturi de Canelo si toata conducerea WBC, cum petreceau ei "ca baietii"?

Asa cum spuneam, Golovkin vs Canelo 2 nu a fost un furt, a fost un meci strans. Insa o simpla privire pe ce s-a intamplat in ring ne arata inca o data cum "norocul ii ajuta pe cei puternici".

Din cele 12 runde, 5 (rundele 2, 4, 5, 8 si 10) au fost clar de partea lui Golovkin. A conectat mult mai multe lovituri puternice si era greu ca vreun arbitru sa ii dea runda mexicanului si sa para integru in continuare. De partea cealalta, Canelo a castigat clar o singura runda, a 6-a. In rest, au fost 6 runde echilibrate, ce putea merge la oricare dintre cei doi. Uneori Canelo a avut un mic plus, alteori Golovkin a fost in avantaj.

Culmea, de fiecare data, dar ABSOLUT de fiecare data, aceste runde echilibrate au mers la Canelo. Golovkin nu a castigat decat cele 5 runde in care s-a impus clar. E simplu ca buna ziua. E ce se intampla cand politica intervine in box. Cand promotorul tau e frate de sange cu conducerea WBC. Mexicani si ei, apropos.

Pentru mine, Canelo si Golovkin sunt doi boxeri fenomenali. Meciul din aceasta dimineata a fost in top 3 meciuri de box pe care le-am vazut in ultimii 15 ani. Un nivel fantastic din partea ambilor boxeri.

Tot pentru mine, meciul a fost 115-113 pentru Golovkin.

Pentru 90% din expertii in box, si aici ma refer la oameni sau publicatii care analizeaza obiectiv rezultatele din box, meciul a fost al lui Golovkin, majoriatea dand acelasi scor 115-113.

Trageti voi concluzia.